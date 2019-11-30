Basen eritmek için özel diyet programı!
“Basen eritme diyetleri” yaz aylarının gelmesiyle birlikte birçok kadın tarafından merak ediliyor. Yaz aylarının gelmesiyle kadınların zayıflama serüveni ön plana çıkmaya başladı. Birçok kadın basen eritme diyetleri hakkında araştırma yapıyor. Kendine en uygun diyeti bulup basen eritme hedefini gerçekleştirmek isteyen kadınlar yoğun bir araştırma yapıyor. İşte basen eritme diyetleri hakkında merak edilenler haberimizin detayında sizlerle…
Havaların sıcaklamasıyla birlikte artık deniz sezonu açılıyor ve birçok kadın basen eritme diyetlerini araştırıyor. Kendine en uygun basen eritme diyetlerini araştıran kadınlar en hızlı şekilde zayıflamak istiyor. Birçok kadın basenlerden kilo almaktan şikayetçi. Yaz aylarının gelmesiyle bundan kurtulmak isteyen kadınlar kararlı bir şekilde basen eritme diyetleri araştırıyor.
BASEN ERİTEN DİYET NASIL YAPILIR?
Basen eriten diyet nasıl yapılır dediğinizde öncelikli olarak basenlerinizin gerçekten vücudunuza oranlı olup olmadığına bakılır. Kilo fazlalığının tespiti sonrasında size özel basen eriten diyet listesi belirlenir.
Basen eriten diyet listeleri dahilinde; karbonhidrat ve protein dengesi kurmak; yağlı, tuzlu ve kızarmış gıdalardan uzak durmak; un, şeker ve tuzu hayatımızdan çıkarmak en etkili yöntemdir. Basen eriten diyet yapılırken genel olarak 3 haftalık programlar uygulanır. Ancak herkes için bu durum geçerli değildir. Beslenme danışmanları kişinin güncel kilosuna, ölçülerine, kullandığı ilaçlara, rahatsızlıklarına, yaşam şekline, yaşına ve diğer kriterlere göre basen eriten diyetler hazırlamaktadır.
Yine de örnek basen eriten diyet listesi isteyenler için aşağıda yer alan 1 haftalık basen eriten diyet programı tekrar edilerek basen bölgesindeki yağlardan ve kilolardan kurtulmak mümkün olabilir. Ancak unutmayın; tıpkı selülit ve göbek eriten diyet listelerinde olduğu gibi basen eriten diyetler için de kişiye özel yöntemler belirlenmesi gerekmektedir. Size en uygun basen eriten diyetler diyetisyeniniz tarafından oluşturulacaktır.
BASEN ERİTEN DİYET LİSTESİ
BASEN ERİTEN DİYET 1. GÜN
Kahvaltı: Sabah kalkınca yarım tatlı kaşığı ballı ve 8–10 damla limonlu ılık su
3 yemek kaşığı sade müsli
2 yemek kaşığı yulaf ezmesi
1 su bardağı az yağlı keçi sütü
1 tatlı kaşığı öğütülmüş keten tohumu
Ara Öğün: 1 yeşil elma
3 tam ceviz içi
Öğle Yemeği: 150gr ızgara tavuk yada hindi
Yeşil salata
Közlenmiş sivri biber
Ara Öğün: 1 su bardağı az yağlı keçi sütü (sıcak içmek isterseniz tarçın ekleyebilirsiniz)
4 esmer kuru kayısı
Ara Öğün: 6–8 çilek
2 grissini
1 fincan rezene çayı
Akşam Yemeği: 1 kase dolusu sulu pişmiş semizotu yemeği (içine pişerken 1 kaşık bulgur ekleyin)
Yeşil salata
Ara Öğün: 1 yeşil elma
BASEN ERİTEN DİYET 2. GÜN
Kahvaltı: 2 dilim tam tahıllı ekmek
2 parmak kalınlığında yağsız dil peyniri
2 adet sivri biber
5–6 sap maydanoz
Mevsim yeşillikleri
Ara Öğün: 1 kivi ya da 10–12 erik
Öğle Yemeği: 150gr ızgara balık
Bol limonlu ve sarımsaklı semizotu salatası
Ara Öğün: 1 armut
1 fincan rezene çayı
Ara Öğün: 1 bardak az yağlı keçi sütü
6 badem
Akşam Yemeği: 1 kase sebze çorbası
Ara Öğün: 10–12 erik veya 6–8 çilek
BASEN ERİTEN DİYET 3. GÜN
Kahvaltı: 1 dilim tam tahıllı ekmek
2 parmak kalınlığında lor peyniri
2 adet sivri biber
5–6 adet maydanoz ve yeşillik
Ara Öğün: 1 armut
Öğle Yemeği: 4 köfte
3–4 adet közlenmiş sivribiber
Bol limonlu maydanoz ve roka salatası
Ara Öğün: 1 kase az yağlı yoğurt içine 6–8 adet çilek ve 1 tatlı kaşığı keten tohumu
2 fincan rezene çayı
Ara Öğün: 2 adet yulaflı şekersiz bisküvi
İstediğiniz bitki çayı
Akşam Yemeği: 5–6 yemek kaşığı pazı ile pişmiş yeşil mercimek yemeği
Bol yeşilli salata
Ara Öğün: 1 adet yeşil elma, üzerine toz tarçın serpin
3 tam ceviz
BASEN ERİTEN DİYET 4. GÜN
Kahvaltı: 2 dilim ananas
Meyve salatası: 1 kivi, 3–4 tam ceviz içi, 1 çay kaşığı toz tarçın, 1 su bardağı az yağlı süt
Ara Öğün: 1 yeşil elma
1 fincan rezene çayı
Öğle Yemeği: Kağıtta bol yeşillik ile pişmiş 150gr balık fileto
Bol limonlu roka salatası
Ara Öğün: 4 esmer kuru kayısı
Ara Öğün: 1 dilim kızarmış tam çavdar veya buğday ekmeği
1 tatlı kaşığı katkısız şekersiz doğal erik veya kuşburnu marmelatı
Akşam Yemeği: 1 büyük kase enginarlı sebze çorbası
Ara Öğün: 1 porsiyon az şekerli meyve
BASEN ERİTEN DİYET 5. GÜN
Kahvaltı: Meyve salatası (2 dilim ananas, 1 dilimlenmiş kivi, 3–4 tam ceviz içi, 1 çay kaşığı dolusu toz tarçın, 1 su bardağı az yağlı süt)
Ara Öğün: 2 grissini
İstediğiniz bitki çayı
Öğle Yemeği: 3 yumurta beyazı ve 1 yumurta sarısından yeşil omlet
2–3 közlenmiş sivribiber
Bol yeşilli salata
Ara Öğün: 1 yeşil elma
1 fincan rezene çayı
Ara Öğün: 3 yemek kaşığı yağsız yoğurt
1 tatlı kaşığı keten tohumu
Akşam Yemeği: 1 büyük kase enginarlı sebze çorbası
Ara Öğün: 1 armut
BASEN ERİTEN DİYET 6. GÜN
Kahvaltı: 2 dilim tam tahıllı ekmek
2 parmak kalınlığında lor peyniri
2 adet sivri biber
5–6 sap maydanoz
Bol yeşillik
Ara Öğün: 1 yeşil elma
3 tam ceviz içi
1 fincan rezene çayı
Öğle Yemeği: Izgara tavuk veya hindi
3–4 kaşık haşlama pazı veya semizotu
Bol yeşilli salata
Ara Öğün: 1 adet kivi
Ara Öğün: 1 armut
3 yemek kaşığı yağsız yoğurt
1 tatlı kaşığı keten tohumu
Akşam Yemeği: 1 kase sebze çorbası
Ara Öğün: 1 meyve
BASEN ERİTEN DİYET 7. GÜN
Kahvaltı: 2 dilim tam tahıllı ekmek
2 parmak kalınlığında lor peyniri
1 adet haşlanmış yumurta
2 adet sivri biber
5–6 sap maydanoz ve mevsim yeşillikleri
Ara Öğün: 1 tatlı kaşığı katkısız erik veya kuşburnu marmelatı veya 1 tatlı kaşığı tahin pekmez veya bal
Öğle Yemeği: 1 yeşil elma
3 tam ceviz içi
İstediğiniz bitki çayı
Ara Öğün: 3 erik
3 kaşık yağsız yoğurt
1 tatlı kaşığı keten tohumu
Ara Öğün: 6–8 çilek veya 10–12 yeşil erik
Akşam Yemeği: 1 ızgara balık
Bol limonlu roka salatası
Ara Öğün: 1 meyve
BASEN ERİTME VE EGZERSİZ
Basen eriten diyetler uygulanırken egzersiz yapmak da çok önemlidir. Basen eritme hareketleri düzenli olarak yapıldığında basen eriten diyet aşamaları daha hızlı sonuç verecektir. Günlük yürüme egzersizleri normal tempoda ve uzun süreli olarak yapıldığında 1–2 ay içerisinde sonuç vermektedir. Ek olarak bacak hareketlerinin uygulanması da basenlerin erimesini hızlandıracaktır.
Aynı zamanda basen eriten jimnastik hareketler de bu süreçte olumlu etki yapacaktır. Çember çevirme ve ağırlık kullanılarak yapılan bacak hareketleri kilo vermeyi kolaylaştırmaktadır. Spor merkezine giderek bilinçli bir şekilde egzersiz yapmak ise daha hızlı sonuç verecektir.
Diyetisyenler ve beslenme danışmanı önerisiyle hazırlanan basen eriten diyet listenizi kilolarınızdan şikayet ettiğiniz her an uygulayabilirsiniz. Basen eriten diyetler sayesinde kendinizi daha fit hissedebilirsiniz. Sağlıklı bir yaşamı hayatınızın merkezine alarak daha mutlu olursunuz.