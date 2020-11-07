07 Kasım 2020 Cumartesi 07:56 | Son Güncelleme:
Başarı baskısı istenmeyen sonuçlara neden olabilir
Her anne baba çocuğunun başarılı olmasını ister. Fakat bunun için farkında olmadan yapılan baskı başarısızlığa neden olabilir. Peki, çocuğun başarısı için davranışlar nasıl olmalı?
Ailelerin çocukta başarı baskısı istenmeyen sonuçlara sebep olabilir. Anne ve babaların iyi niyetle ya da yanlış yönlendirmelerle sergiledikleri bazı tutumların aslında çocuk yetiştirirken zorluk yaşanmasına neden olabileceğini vurgulayan Çocuk Gelişimi Uzmanı Birgül Bayoğlu, "Çocuğun duygularını göz ardı ederek, yüksek beklentiyle başarıya odaklı baskıcı-otoriter tutumlar, onun duygusal gelişimini olumsuz etkiler ve çatışmaları artırır. Beklenti ve hedefler, gelişimi ve duygusal durumu ile birlikte ele alınmalı. Duyguların yok sayılması öfke duygusunun artmasına yol açar." dedi.
İYİ ANNE BABA OLMA KAYGISINA KAPILMAYIN
Kaygı konusunda aileleri uyaran Çocuk Gelişimi Uzmanı Birgül Bayoğlu, şu şekilde bilgi verdi:
"Çok iyi anne-baba olmak kaygısı hisseden ebeveynler çocukla sorun yaşayabilirler. Çocukla birlikte yaşarken güvenlik, sevgi ve iletişim dışında hiç bir konuda mükemmel tutum sergilemek beklenmemeli. Kendi becerilerinden mükemmellik bekleyen ebeveyn, çocuğa da bu beklentisini yansıtır. Mükemmeliyetçi yaklaşım, anne ve babayı yıprattığı gibi çocuğun duygusal gelişimine de zarar verir."