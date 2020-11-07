Başarı baskısı istenmeyen sonuçlara neden olabilir

Ailelerin çocukta başarı baskısı istenmeyen sonuçlara sebep olabilir. Anne ve babaların iyi niyetle ya da yanlış yönlendirmelerle sergiledikleri bazı tutumların aslında çocuk yetiştirirken zorluk yaşanmasına neden olabileceğini vurgulayan Çocuk Gelişimi Uzmanı Birgül Bayoğlu, "Çocuğun duygularını göz ardı ederek, yüksek beklentiyle başarıya odaklı baskıcı-otoriter tutumlar, onun duygusal gelişimini olumsuz etkiler ve çatışmaları artırır. Beklenti ve hedefler, gelişimi ve duygusal durumu ile birlikte ele alınmalı. Duyguların yok sayılması öfke duygusunun artmasına yol açar." dedi.



İYİ ANNE BABA OLMA KAYGISINA KAPILMAYIN

Kaygı konusunda aileleri uyaran Çocuk Gelişimi Uzmanı Birgül Bayoğlu, şu şekilde bilgi verdi: