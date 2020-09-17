Başak burcunda yeni ay burçlara yenilik getirecek! 17 Eylül 2020 burç yorumları

Bugün Başak burcunda bir yeni ay meydana gelecek. Bu durum günlük burç yorumlarına olumlu yansıyacak. Başak burcunda yeni ay burçlarda iş hayatında yeni koşullar, günlük hayatta ise değişim ve yenilik getirecek. Koç burcu yeni ayın etkisiyle iş hayatında değişiklikler yaşayabilir, Boğa burcunu ie aşk hayatında sürprizler bekliyor. 17 Eylül 2020 burç yorumları Astrolog Ceylin Çelebi tarafından ele alındı. İşte 17 Eylül 2020 koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumları...



KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ: 17 Eylül Perşembe günü saat 14.00’da Başak burcunda bir yeni ay meydana gelecek. Yeni ayın etkisi ile birlikte çalışma arkadaşların veya yanında çalışanlarla ilgili yeni gelişmeler mümkün olabilir. Sağlığınla ilgili konulara önem göstermelisin.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA: 17 Eylül Perşembe günü Başak burcunda meydana gelecek olan yeni ay çocuklarının hayatında güzel yeniliklere söz konusu olabilir. Bekar bir Boğa burcuysan aşk hayatında sürpriz gelişmeler seni bekliyor.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER: Başak burcunda perşembe günü saat 14.00’de önemli bir yeni ay gerçekleşecek. Ev, yuva, ailen ile ilgili konuları etkileyecek olan yeni ay önemli yeniliklere gebe olabilir. Kariyerinle alakalı bir tercih yapmak durumunda kalabilirsin.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ: Kardeşlerin ve yakın çevrenle ilgili konuları etkileyecek olan yeni ay perşembe günü gerçekleşecek. İletişim konularında da yeni bir girişim içerisinde olman söz konusu olabilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Parasal konularda önemli gelişmeler ve yenilikler yeni ay ile birlikte seni bekliyor. Kazancındaki artış seni mutlu edecek. Ödemelerinle ilgili kısıtlayıcı durumlardan sonra sevindirici gelişmeler kapında.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Burcunda gerçekleşecek olan yeni ay, hem sağlığın hem de fiziksel görüntün ile ilgili yenilikler içerisinde olabileceğini gösteriyor. Eşinle arandaki zorlayıcı durumlar da seni buna yönlendirebilir.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: Başak burcunun 25 derecesinde gerçekleşecek olan yeni ay rüyaların ve bilinçaltın ile ilgili konularda seni olumlu anlamda besleyecek gelişmelere işaret ediyor. Sağlık sorunların varsa yeni bir şifa yöntemi ile karşılaşabilirsin.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: Yeni ay ile birlikte yeni bir sosyal çevreye girebilir ve seni olumlu anlamda geliştirecek kişileri hayatına çekebilirsin. Çocuklarınla ilgili sorunlar perşembe günü boyunca söz konusu olabilir.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY: Kariyerinle ilgili konularda güzel yenilikleri hayatına getirecek önemli bir yeni ay seni bekliyor. Aynı zamanda bir evlilik kararı alabilir veya boşanma kararı alabilirsin.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: Yurt dışı ve yabancılar ile ilgili konularda önemli gelişmeler söz konusu olabilir. Akademik konularda da önemli adımlar atabilirsin. Yeni bir eğitime başlayabilirsin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: Ödemelerin ile ilgili önemli gelişmeler bugünlerde senin için mümkün gözüküyor. Ne zamandır çekmeyi düşündüğün bir kredi varsa yeni ay ile birlikte seni mutlu edecek gelişmeler söz konusu olabilir.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR: Perşembe günü saat 14.00’de önemli bir yeni ay tam karşıt alanında yani eş ve ilişkiler alanında meydana gelecek. Evlilik teklifi alabilir, yeni bir ortakla çalışmaya başlayabilirsin.

Astrolog Ceylin Çelebi

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