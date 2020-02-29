Başak burcuna sevindirici haber! 1 Mart Pazar günü burç yorumları

Günlük burç yorumlarında sizleri neler bekliyor, Ay neyi ifade ediyor? Hepsi ve daha fazlasını merak edenler 1 Mart Pazar günü burç yorumlarına bakıyor. Başak burcunu sevindirici haber, Akrep burcunu duygusal bir gün, Yengeç burcu için maddi desteğin olduğu bir gün bekliyor. Koç, Boğa, Aslan, Balık, Yay ve diğer burçlar hakkında hakkında bilgi veren AKSAM.com.tr yazarı Astrolog Ceylin Çelebi, burçlar hakkında en önemli durumları haberimizde paylaştı. İşte günlük burç yorumları…

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

Boğa burcunda ilerleyen Ay 1 Mart’ta burç değiştirecek ve İkizler burcuna geçecek. Gün boyunca miskinlik yapmak isteyebilir ve özellikle de parasal konularda risk almak istemeyebilirsin. Akşam saatlerine doğru iletişim konuları daha ön planda olacaktır.

BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞALAR

Ay senin burcundan İkizler burcuna geçiş yapacak. Dolayısıyla akşam saatlerine doğru iletişim konuları ve sosyalleşmek çok daha fazla ön planda olacaktır. Aynı zamanda saat 18.52 ile 22.41 arasında Ay boşlukta olacağından bu saatlerde vaktini keyifli aktivitelerle geçirmen iyi olacaktır.

İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER

Akşam dengesiz enerjiler altında olabilirsin zira Ay, Boğa burcundan İkizler burcuna geçiş yapacak. Sabah saatlerinde ise samimi arkadaşlarınla birlikte vakit geçirmen açısından güzel olabilir. İletişim konuları ön planda.

YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Bugün güne mutlu başlıyorsun. İyimser enerjin arkadaşlarına da yansıyor. Özellikle kız arkadaşlarından alacağın maddi ve manevi destekler senin kendini gün boyunca güçlü hissetmene sebep olabilir.

ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLANLAR

Konfor isteğinin yüksek olduğu 1 Mart Pazar günü sabah saatlerinde enerjik ve pozitif bir ruh hâli içerisinde olacaksın. Günün ikinci yarısında sorumluluğunu üstlenmeni gerektirecek birtakım konular ön planda olabilir.

BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Ay burç değiştiriyor ve İkizler burcuna geçiyor. Sabah saatlerinde eğitim ve uluslararası konuların ile ilgili sevindirici haberler alabilirsin. Akşam saatlerine doğru işinle alakalı olarak çalışman gerekebilir. Ne istediğini ve ne yapman gerektiğini bilerek işlerini halledebileceksin.

TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİLER

Maddi kaynakların ile ilgili konular bugünlerde çok fazla ön planda olabilir ancak gün içinde huzur ve konfor arayışın daha aktif olacak. Ailenle ve sevdiklerinle birlikte güzel bir pazar keyfi yapmak isteyebilirsin. Akşam saatlerine doğru ruh hâlinde dengesizlikler olabilir.

AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREPLER

Tüm gün boyunca yoğun duygusallık içerisinde olacağın ve kararlı adımlarla ilerleyeceğin bir günündesin. Sabah saatlerinde ikili ilişkiler ile ilgili konular dikkat çekerken akşam saatlerine doğru eğitsel ve iletişimsel konular çok daha ön planda olacak.

YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAYLAR

Gün boyunca kendine olan güveninin tam olduğu, iyimser ve olumlu bir yapıdasın. Akşam saatlerinde partnerin ile birlikte vakit geçirmek ve iletişim içerisinde olmak seni mutlu edecek olabilir zira Ay 22.21’de İkizler burcuna geçiş yapıyor.

OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Gün boyunca sorumluluklarını yerine getirmek açısından destekleyici bir gün. Hem işinin hem de evinle ilgili konular gündeminde olabilir. Duygusal açıdan kontrolü yüksek bir yapıdasın. Akşam saatlerinde ellerin ile ilgili rahatsızlıklara dikkat etmelisin.

KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVALAR

Gün içinde hem ailen, ebeveynlerin hem de çocuklarınla ilgili konularda yerine getirmen gereken sorumluluklarına konsantre olman gerekebilir. Sabah saatlerinde anlaşmakta güçlük çeken iki kişi arasında arabuluculuk yapman gerekebilir. Karşındakilerden dürüstlük bekliyor olacaksın.

BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR

Ağır ve kararlı adımlarla hedeflediğin konuda ilerlemek istiyorsun. Burcunda geri harekette olan Merkür'ün etkisiyle işlerinde gecikmeler ve zorlanmalar yaşıyor olabilirsin. Saat 18.52 ile 22.21 arasında Ay boşlukta olacağından yeni bir iş başlatmaman iyi olacaktır.

Astrolog Ceylin Çelebi

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