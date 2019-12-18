Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8912
  • 6,5601
  • 279.167
  • 111074
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Mor Papatya
    3. >
  3. Başak burcu yorumları 18 Aralık 2019 Çarşamba (Günlük burç yorumları)

Başak burcu yorumları 18 Aralık 2019 Çarşamba (Günlük burç yorumları)

Başak burcu yorumları 18 Aralık 2019 Çarşamba (Günlük burç yorumları)

Başak burcu yorumlarında 18 Aralık 2019 Çarşamba neler yazılacağını vatandaşlar merak ediyor. Başak burcu yorumlarında çarşamba günü sürprizler olacağa benziyor. Hayata dair gelişmelerin yer alacağı burç yorumlarında başak burcu araştırılıyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcunun yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

Başak burcu yorumları araştırılıyor. 18 Aralık 2019 Çarşamba yorumlarını vatandaşlar yakından takip ediyor. Aşk, sağlık ve para konularında ne gibi değişimler yaşanacağı büyük merak konusu… Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarını Astrolog Ceylin Çelebi yazdı.

BAŞAK BURÇLARI 18 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA (22 AĞUSTOS - 23 EYLÜL)

Ay tüm gün senin burcunda olacak. Sağlıklı beslenme meselesine takabilir, değişik diyetler uygulayabilirsin. Geleceğini ilgilendiren meselelerde özellikle de günün ilk yarısında karar vermekte zorlanıyorsun. Eleştirilere karşı aşırı bir hassasiyet gösterebilirsin.

BAŞAK BURCU KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Yönetici gezegeninizden dolayı hep bilgiyi ararlar. Zekalarını kendilerine yardımcı olan bir hizmetçi gibi görürler. Bu nedenle Başak burcunu tanımlayan sözcük 'İncelerim “ dir. Başak'lar çalışkan ve pratik insanlar olup, yaşamlarındaki en önemli konu İş' tir. Güvendikleri kişilere yardım etmeyi sevmelerine rağmen, inanmadıkları ve tembel olduklarını bildikleri kişilere karşı soğuk davranırlar. Yaşamları boyunca dinlenmeden çalışırlar. Onların dinlenme biçimi bile başkalarına yorucu gelebilir. Başak'ların yaşamda ayrıntılar arasında boğulma riskleri hep vardır. Böyle anlarda bile, kendi yöntemleri ile yaptıkları işlerde gelişigüzel şeyler bulunabileceğini kabul etmezler. Başaklar, genellikle kendilerini hiç kimseye kullandırtmazlar, sınırlarını belirleyerek 'hayır' demesini bilirler. Tutumlulukları bazen pintilik derecesindedir. İçli-dışlı olmayı sevmedikleri için, soğuk ve mesafeli bir görünüşleri vardır.

BAŞAK BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Başak burcunun tipik fiziksel özellikleri: Uzun bir boy, ince bir bel yüzü pembe beyaz veya esmerdir. Saçları koyu renk ve genelde uzun olur. Sağlıklı saç tellerine sahiptirler. Gözleri insanın içini okur gibi baktığı için de hemen onun etkisinde kalırsınız Farklı bir karizması vardır. Sistemli ve kuralcı yapıları dış görünüşlerine de yansır. Onları asla dağınık ve gelişigüzel göremezsiniz. Kıyafetleri klasik fakat etkileyicidir. Daima kaliteli yaşamaktan hoşlandıkları için, bütçelerini yansıtan hoş kıyafetleri kullanırlar, fakat abartıya kaçmamak şartıyla.

 

Astrolog Ceylin Çelebi

Instagram: astrolifeceylin

ceylincelebi@gmail.com


Zalim İstanbul dizisinde şaşırtan değişiklik
MasterChef Güzide'nin kardeşi de ünlü çıktı!
Özcan Deniz 450 bin liraya ikna oldu
Sevda Erginci'den bir kötü haber daha!
O iddiaların ardından flaş hamle! Takipten çıkarttı
<p>Olay İngiltere´nin başkenti Londra´da meydana geldi. Amatör kameralarca kaydedilen olayda bir tır

Ünlü Şarkıcı Ellie Goulding Faciayı Böyle Önledi!

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

5,56 kalibreli tüfek ve 200 mermi taşıyabilecek! Songar göreve hazır!

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları