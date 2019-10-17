Başak burcu yorumları 17 Ekim 2019 Perşembe
Koç burcu yorumları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koç burcuna mensup kişiler 17 Ekim 2019 Perşembe yorumlarını merak ediyor. Koç burcunda perşembe günü neler yaşanacağı sorgulanıyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcunun yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
Koç burcu yorumlarında 16 Ekim 2019 Perşembe yorumları merak ediliyor. Perşembe günü koç burcu yorumunda neler yazacağı araştırılıyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcunun yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.
KOÇ BURCU 17 EKİM 2019 PERŞEMBE GÜNLÜK BURÇ YORUMU (22 MART - 20 NİSAN)
Bugün iş hayatınız açısından önemli bir gün. Uzunca bir zaman sonra gelen, beklenmedik ticari ve sosyal fırsatlar kapınızı çalabilir. İş hayatınızda yeteneklerinizi cesurca ortaya koydukça kariyer yolunuzda yeni kapılar ardı ardına açılmaya devam ediyor. Özel hayatınızda ise cazibeniz ve çekiciliğinizle ışıl ışıl bir yıldız gibi parlıyorsunuz bugünlerde.
KOÇ BURCUNUN KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ
Koç'lar girişimde bulunacakları zaman izleyecekleri rotayı ayrıntıları ile planlarsa, enerjik yapılarının da yardımı ile daha da üretken olabilirler. Bencilliklerinden kaynaklanan sabırsızlıkları ve söz dinlemez yaratılışları yüzünden zaman zaman güç durumlara düştükleri de olur. Böyle anlarda başladıkları işlerini sonuçlandırmadan bırakırlar. Konuşmaları abartılıdır, bazen gerçekleri değiştirerek anlatırlar. Kavrama yetenekleri fazla olan Koç'lar yaşam sahnesinin başrolünde olmayı tercih ederler. Aşırı kıskanç ve bağımsızlıklarına düşkün olurlar.
KOÇ BURCUNUN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
Fiziksel yapıları uzun yüzlü ve uzun boyludurlar. Kolları ve bacakları güçlüdür. Esmer ve kıvırcık saçları vardır. Bakışları delici ve keskindir. Sağlıklı bir ciltleri vardır. Spor yapmaya meraklı oldukları için de, bir çok spor salonlarında Koçlara rastlayabilirsiniz. Güzel dişleri olan Koçların; gözlerini dikerek gülümsemesi, çevrelerini etkisi altına alır.
Grup: Ateş/erkeksi/değişken
Yönetici Gezegen: Mars
Renk: Ateş kırmızı, nar çiçeği
Uğurlu Taş: Pırlanta, yakut, ameist, demir
Şanslı Sayı: 9
Şanslı Gün: Salı
Karşıt Burç: Terazi
Şehirler: Floransa, Verona, Marsilya, Birminghom, Saragosa
Metal: Demir
Çiçekler: Lale, gelincik, renkli sardunya, hanımeli
Ağaçlar: Kara çam, selvi, ak diken