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  3. Başak burcu yorumları 15 Ekim 2019 Pazar (Günlük burç yorumları)

Başak burcu yorumları 15 Ekim 2019 Pazar (Günlük burç yorumları)

Başak burcu yorumları 15 Ekim 2019 Pazar (Günlük burç yorumları)

Başak burcu yorumlarında 15 Ekim 2019 Salı neler yazılacağını vatandaşlar merak ediyor. Başak burcu yorumlarında salı günü sürprizler olacağa benziyor. Hayata dair gelişmelerin yer alacağı burç yorumlarında başak burcu araştırılıyor. Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcunun yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

Başak burcu yorumları araştırılıyor. 15 Ekim 2019 Salı yorumlarını vatandaşlar yakından takip ediyor. Aşk, sağlık ve para konularında ne gibi değişimler yaşanacağı büyük merak konusu… Koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarını haberimizin devamında bulabilirsiniz.

BAŞAK BURCU 15 EKİM 2019 SALI GÜNLÜK BURÇ YORUMU (23 AĞUSTOS - 22 EYLÜL)

İş hayatınızdaki başarınız keyfinizi bir hayli yerine getirmiş durumda. Maddi açıdan iyi olduğunuz zamanlarda kendinizi fazlasıyla özgür hissediyorsunuz. Aile bireylerinizle bir araya gelerek önemli bir konuşma yapabilir ve konuşma ortamında aktif bir rol edinebilirsiniz. Partnerinize karşı baskıcı tavır sergilemekten kaçının.

BAŞAK BURCU KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Yönetici gezegeninizden dolayı hep bilgiyi ararlar. Zekalarını kendilerine yardımcı olan bir hizmetçi gibi görürler. Bu nedenle Başak burcunu tanımlayan sözcük 'İncelerim “ dir. Başak'lar çalışkan ve pratik insanlar olup, yaşamlarındaki en önemli konu İş' tir. Güvendikleri kişilere yardım etmeyi sevmelerine rağmen, inanmadıkları ve tembel olduklarını bildikleri kişilere karşı soğuk davranırlar. Yaşamları boyunca dinlenmeden çalışırlar. Onların dinlenme biçimi bile başkalarına yorucu gelebilir. Başak'ların yaşamda ayrıntılar arasında boğulma riskleri hep vardır. Böyle anlarda bile, kendi yöntemleri ile yaptıkları işlerde gelişigüzel şeyler bulunabileceğini kabul etmezler. Başaklar, genellikle kendilerini hiç kimseye kullandırtmazlar, sınırlarını belirleyerek 'hayır' demesini bilirler. Tutumlulukları bazen pintilik derecesindedir. İçli-dışlı olmayı sevmedikleri için, soğuk ve mesafeli bir görünüşleri vardır.

BAŞAK BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Başak burcunun tipik fiziksel özellikleri: Uzun bir boy, ince bir bel yüzü pembe beyaz veya esmerdir. Saçları koyu renk ve genelde uzun olur. Sağlıklı saç tellerine sahiptirler. Gözleri insanın içini okur gibi baktığı için de hemen onun etkisinde kalırsınız Farklı bir karizması vardır. Sistemli ve kuralcı yapıları dış görünüşlerine de yansır. Onları asla dağınık ve gelişigüzel göremezsiniz. Kıyafetleri klasik fakat etkileyicidir. Daima kaliteli yaşamaktan hoşlandıkları için, bütçelerini yansıtan hoş kıyafetleri kullanırlar, fakat abartıya kaçmamak şartıyla.

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