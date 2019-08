Titizlik onun göbek adı: Başak burcu kadını

Başak burcu kadınları, her burçla anlaşabilir fakat yakın olamazlar. Her insana güvenemezler bunun için çoğunlukla insanlarla aralarına mesafe koyarlar ama samimi olduklarında da ondan tatlıları yoktur. Başak burcu kadınları her burç ile aynı evde yaşayamaz hatta neredeyse onlar için birisiyle yaşamak ölüm gibidir çünkü düzen ve temizlik onların genel mottosudur. Başak burcu kadınları diğer burçlara göre annelik duyuları daha fazla gelişmiş bireylerdir. Başak burcu kadınının bir temizliği ve düzenine bir de anneliğine söylenecek söz yoktur.

BAŞAK BURCU KADINININ ÖZELLİKLERİ

Başak kadınına yaklaşmak gerçekten zordur. Bu, kesinlikle kibrinden değil, aksine ürkekliğindendir. İyi yürekli, yardımsever bu kadın, bir koleksiyon gibidir. Duru, sade, değerli ve kırılgandır. Duygularını kolay kolay dışa vuramaz, sabırlı bir erkeğe ihtiyaç duyar. Bu kadınla kurulan ilişki gün geçtikçe güçlenir. Onun defterinde laf olsun diye yaşanan ilişkilere yer olmaz. Dalga geçilecek bir kadın değildir.

Güven duymak için paraya ihtiyaç duyarlar. Bunun için, mevkii yüksek, kazancı bol olan erkeklerle ilgilenirler. Birlikte oldukları kişiler standart üzerinde olmalıdır. Zengin değilse bile en azından gelecek vadetmelidir. Evlilik kararı almaları biraz zor olabilir. Evlendikten sonra mükemmel bir eş ve anne olurlar.

BAŞAK BURCU KADINI NELERDEN HOŞLANIR?

Sade ve zarif Başak kadını, gösterişten hoşlanmaz. Kendi gibi dürüst, sade, gösterişsiz, nazik bir erkek arayışı içindedir. Erkeğiyle her şeyden önce dost olmalıdır. Aradığı kişi, kendi gibi güzelliğe, sanata, edebiyata meraklı, entelektüel ihtiyaçlarına cevap veren, iletişim kurabileceği, kendisini koruyabilecek biri olmalıdır. Bu özellikleri bir arada bulamazsa, "öylesine bir şey" yaşamaktansa, uzun süre yalnızlığı tercih edebilir. Doğum haritasında farklı etkiler yoksa Başak kadınları fazla ateşli kadınlar grubundan değildirler. Oldukça duygusal, hassas bir yapıya sahiptirler. Sevilmeyi isteyen Başak kadınlarının aradığı, şefkat yönü ağır basan bir sevgidir.

Çalışkan olan bu kadınlar için iş yaşamları çok önemlidir. Ev kadını olan Başak kadınları bile ev işlerini büyük bir disiplin ve ciddiyet içinde yürütmeyi ister. Biraz inatçı olduğu söylenebilir, belirli kural ve prensiplerle yaşar. Bunları kırmak, doğru olduğuna inandığı şeyden döndürmek pek kolay olmaz. Nazik ve düşünceli bu kadın, çevresindekilerden, özellikle birlikte olduğu kişiden aynı duyarlığı bekler. Başak burcu kadınları, erkekleri gibi çok tutumlu, titiz ve düzenlidirler. Diğer kadınların konfeksiyon vitrinlerine duydukları tutkuyu, onların süpermarketlerin temizlik malzemesi reyonlarına duyduklarını söylemek abartı olmaz.