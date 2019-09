BAŞAK BURCU GÜNLÜK BURÇ YORUMU 18 EYLÜL 2019 ÇARŞAMBA - (24 EKİM - 23 KASIM)

Her ne kadar eski yaklaşımınızla her zaman doğru yoldan gitseniz ve iyi bir ilerleme kaydetseniz de, şu an için başarıya giden yolunuz kapalı. Önünüzde çok fazla engel bulunduğundan, durumu tekrar değerlendirmeniz ve yeni olasılıklara bakmanız gerekiyor. Yaklaşımınızı değiştirmeye ve esas göreve odaklanmaya çalışırsanız, hedefinize çok daha yaklaşmış olacaksınız. Başak burcu haftalık ve aylık burç yorumları...

BAŞAK BURCU KİŞİSEL ÖZELLİKLERİ

Yönetici gezegeninizden dolayı hep bilgiyi ararlar. Zekalarını kendilerine yardımcı olan bir hizmetçi gibi görürler. Bu nedenle Başak burcunu tanımlayan sözcük 'İncelerim “ dir. Başak'lar çalışkan ve pratik insanlar olup, yaşamlarındaki en önemli konu İş' tir. Güvendikleri kişilere yardım etmeyi sevmelerine rağmen, inanmadıkları ve tembel olduklarını bildikleri kişilere karşı soğuk davranırlar. Yaşamları boyunca dinlenmeden çalışırlar. Onların dinlenme biçimi bile başkalarına yorucu gelebilir. Başak'ların yaşamda ayrıntılar arasında boğulma riskleri hep vardır. Böyle anlarda bile, kendi yöntemleri ile yaptıkları işlerde gelişigüzel şeyler bulunabileceğini kabul etmezler. Başaklar, genellikle kendilerini hiç kimseye kullandırtmazlar, sınırlarını belirleyerek 'hayır' demesini bilirler. Tutumlulukları bazen pintilik derecesindedir. İçli-dışlı olmayı sevmedikleri için, soğuk ve mesafeli bir görünüşleri vardır.

BAŞAK BURCU FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

Başak burcunun tipik fiziksel özellikleri: Uzun bir boy, ince bir bel yüzü pembe beyaz veya esmerdir. Saçları koyu renk ve genelde uzun olur. Sağlıklı saç tellerine sahiptirler. Gözleri insanın içini okur gibi baktığı için de hemen onun etkisinde kalırsınız Farklı bir karizması vardır. Sistemli ve kuralcı yapıları dış görünüşlerine de yansır. Onları asla dağınık ve gelişigüzel göremezsiniz. Kıyafetleri klasik fakat etkileyicidir. Daima kaliteli yaşamaktan hoşlandıkları için, bütçelerini yansıtan hoş kıyafetleri kullanırlar, fakat abartıya kaçmamak şartıyla.