Baş dönmesi hangi hastalıklara işaret? Baş dönmesinin nedenleri nelerdir?

Baş dönmesi günümüzde birçok kişide sık görülen rahatsızlıklardan biri olduğu gibi aslında önemli hastalıkların da belirtisi anlamına geliyor. Her baş dönmesinin masum olmadığını söyleyen Dr. Necmiye Şebnem Özgülle, ’’Beyin damarlarında oluşabilecek darlıklar, tıkanıklıklar da baş dönmesine neden olabilir. Hatta kalıcı felce kadar götürebilir. Erken tanı amaçlı Doppler tetkikleri bu tür hastalara önerilir.’’ dedi. Baş dönmesinin nedenlerini ve baş dönmesi tedavisi hakkında merak edilenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Dr. Necmiye Şebnem Özgülle, baş dönmesinin ciddiye alınması gereken bir durum olduğuna dikkati çekerek, baş dönmesinin nedenlerini anlattı. Dr. Özgülle, her baş dönmesinin masum olmayabileceğini belirterek, ’’Multidisipliner yaklaşım gerektirebilir.’’ dedi.

’’TIP DİLİNDE VERTİGO OLARAK ADLANDIRDIĞIMIZ BAŞ DÖNMELERİNİN ÇEŞİTLİ NEDENLERİ OLABİLİR’’



Virüslerin de baş dönmesine neden olabileceğine değinen Dr. Özgülle, ’’Virüslerin ve bakterilerin yol açtığı kulak yolu enfeksiyonları da baş dönmesine neden olabilir. Vertigonun en sık rastlanan nedeni iç kulaktaki denge sinyalini algılayan kristallerinin yerinden oynamasıdır. Bu tür denge problemleri ile ortaya çıkan periferik vertigolarda Kulak Burun Boğaz uzmanlarına danışılması gereklidir. Sıklıkları daha az olmakla birlikte diş sıkma ve çene eklemi sorunlarından kaynaklanan baş dönmeleriyle de karşılaşılır.’’ şeklinde konuştu.

Dahiliyenin uzmanlık alanına giren baş dönmelerinin de olabileceğini vurgulayan Dr. Özgülle, ’’Diyabetik hastalarda baş dönmesini beyin hücrelerinin şeker kullanımının bozulmasına ve hipoglisemiye bağlı olabileceği gibi çeşitli metabolik hastalıklara, karaciğer hastalıklarına ve tiroit problemlerine de bağlı olabilir. Hamileliğe bağlı baş dönmeleri de olabilir.’’ diye konuştu.

’’SEBEBİ İYİ VEYA KÖTÜ TÜMÖRLER DE OLABİLİR’’



Dr. Özgülle, nörolojinin uzmanlık alanına giren nedenlere ilişkin ise şu bilgileri verdi:

’’Beyin ve beyincik kaynaklı, iyi ve kötü huylu tümörler, köşe tümörleri baş dönmesine, dengesizliğe sebep olabilir. Bu tür hastalarda kontrastlı kesitsel MR tetkikleri önerilir.MS ve miyelinizasyonu bozan hastalıklar için de kontrastlı MR tetkikleri önerilir. Daha önce geçirilmiş kafa travmalarıda bazen baş dönmesi sebebi olabilir. Kemik yapısının görüntülenebilmesi için bu tür hastalara BT tetkikleri önerilebilir.’’

HANGİ DURUMLARDA TEHLİKELİ OLABİLİR?

Dr. Özgülle sözlerini şöyle tamamladı: