Barut ağacı kabuğunun faydalarına çok şaşıracaksınız!

Dalak ve karaciğerin düzenli bir şekilde çok daha sağlıklı çalışmasında oldukça faydalı olan ve tedavilerde kullanılan barut ağacı kabuğunun faydaları uzmanlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Kurşun zehirlenmesine maruz kalan kişilerde de iyileştirici bir etkiye sahip olan barut ağacı kabuğu faydaları nelerdir sizin için derledik…

23 Ağustos 2019 Cuma 11:21
23 Ağustos 2019 Cuma 11:21
Barut ağacı kabuğunun faydalarına çok şaşıracaksınız!

Barut ağacı kabuğu faydalarından bahsedildiğinde ilk akla gelenlerden biri de bağırsakta parazitlerin temizlenmesinde kullanılıyor olmasıdır. Barut ağacı kabukları tere otu gibi metabolizmayı hızlandırmakta ve de zayıflamaya yardımcı olmaktadır. Bağırsak zarına herhangi bir zarar vermeyen ve bağımlılık yaratmayan bir ishal ilacı olarak da kullanılan barut ağacı kabuğu hakkında detaylar haberimizde…

İŞTE BARUT AĞACI KABUĞU FAYDALARI

Tedavi nedeniyle genelde gövde ve üç yaşındaki dal kabukları kullanılır. İlk yıl dinlendirilen kabuklar, ilkbahar döneminde bitkiye doğru suyun yürümeye başladığı zamanlarda soyulmaktadır. Soyulma esnasında kabukların birleşim noktası olan ağaç kısmına dokunulmaması gerek. Eğer kabuklar ağaçların kısmından çıkarıldı ise derhal temizlenmesi gerekmektedir.

Barut ağaçlarının kabukları bağırsak zarına herhangi bir zarar vermeden ve de aynı zamanda bağımlılık yaratmayan bir ishal ilacı olarak da bilinir. Özellikle de kabızlıkta, mide şişkinliğin de, akciğerlerin şişmelerin de ve de safra suyunun salgılanmasında oldukça etkili olmaktadır. Bununla birlikte bir diğer önemli özelliği ise hemoroit rahatsızlığında kullanılmasıdır.

Doğru bir şekilde ve zamanda kullanıldığında oldukça faydalı olan barut ağaçlarının kabukları, taze tüketildiğinde zehirlenmeye neden olabilmektedir.

Barut ağacı kabuğunun faydaları;

  • Kabızlığın gidermede etkilidir.
  • Safra salgılamada görevlidir.
  • Gut hastalığına iyi gelir.
  • Spazm çözücüdür.
  • Hemoroit rahatsızlığında kullanılır.
  • Bağırsak da parazitlerin temizlenmesinde kullanılır.
  • Kurşun zehirlenmesine maruz kalan kişilerde iyileştirici bir etkiye sahiptir.
  • Karaciğer rahatsızlıklarında oldukça etkilidir.
  • Sarılık ve siroz tedavisinde kullanılır.
  • Yara ve çıban tedavisinde kullanılan bir yöntemdir.
  • Barut ağaçlarının kabukları tere otu gibi metabolizmayı hızlandırmakta ve de zayıflamaya yardımcı olmaktadır.
  • Bu faydalarla birlikte ayrıca;
  • Kusturucu bir etkiye sahiptir.
  • Sindirim sistemlerinin düzenlenmesine yardımcı olur.
  • Kan dolaşımlarının düzenlenmesinde görevlidir.
  • Dalak ve karaciğerin düzenli bir şekilde çok daha sağlıklı çalışmasında etkilidir.
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