Barut ağacı kabuğunun faydalarına çok şaşıracaksınız!

Barut ağacı kabuğu faydalarından bahsedildiğinde ilk akla gelenlerden biri de bağırsakta parazitlerin temizlenmesinde kullanılıyor olmasıdır. Barut ağacı kabukları tere otu gibi metabolizmayı hızlandırmakta ve de zayıflamaya yardımcı olmaktadır. Bağırsak zarına herhangi bir zarar vermeyen ve bağımlılık yaratmayan bir ishal ilacı olarak da kullanılan barut ağacı kabuğu hakkında detaylar haberimizde…

İŞTE BARUT AĞACI KABUĞU FAYDALARI

Tedavi nedeniyle genelde gövde ve üç yaşındaki dal kabukları kullanılır. İlk yıl dinlendirilen kabuklar, ilkbahar döneminde bitkiye doğru suyun yürümeye başladığı zamanlarda soyulmaktadır. Soyulma esnasında kabukların birleşim noktası olan ağaç kısmına dokunulmaması gerek. Eğer kabuklar ağaçların kısmından çıkarıldı ise derhal temizlenmesi gerekmektedir.

Barut ağaçlarının kabukları bağırsak zarına herhangi bir zarar vermeden ve de aynı zamanda bağımlılık yaratmayan bir ishal ilacı olarak da bilinir. Özellikle de kabızlıkta, mide şişkinliğin de, akciğerlerin şişmelerin de ve de safra suyunun salgılanmasında oldukça etkili olmaktadır. Bununla birlikte bir diğer önemli özelliği ise hemoroit rahatsızlığında kullanılmasıdır.

Doğru bir şekilde ve zamanda kullanıldığında oldukça faydalı olan barut ağaçlarının kabukları, taze tüketildiğinde zehirlenmeye neden olabilmektedir.

Barut ağacı kabuğunun faydaları;