Bartın'ın tatlı böreği sofranıza lezzet katacak! Tatlı börek tarifi

Börek ve tatlı tarifleri araştırılıyor. Eğer hep aynı tariflerden sıkıldıysanız ve yeni bir şey denemek istiyorsanız bu haberimiz tam size göre. Bartın'ın tescilli lezzeti tatlı börek tarifi hazırladık. Yapılışı pratik olan tatlı böreği misafirlerinize ikram edebilirsiniz. İşte Bartın tatlı böreği ve malzemeleri...



BARTIN TATLI BÖREĞİ MALZEMELER

10 Adet Kuru Yufka 1000 gr.

Ceviz İçi 250 gr.

Tereyağı

250 gr. sıvı yağ

Şerbeti için

10 su bardağı şeker

6 su bardağından biraz fazla su

BARTIN TATLI BÖREĞİ YAPILIŞI

Önce şerbeti hazırlayın ve soğumaya bırakın.

Yufkalara suyla ıslatın. Ardından kullanacağınız tereyağını eritin.

Teker teker tepsiye dizin ve her katına eritilen tereyağı ve ceviz dökün. Bu şekilde 10 kat hazırlayın.

Önceden 180 dereceye ısıtmış olduğunuz fırında pişiriniz.

Fırından çıkardığınız yufkaların üzerine soğuyan şerbeti dökün. Soğutarak servis ediniz. Afiyet Olsun.