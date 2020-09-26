Bartın'ın tatlı böreği sofranıza lezzet katacak! Tatlı börek tarifi
Mutfakla arası iyi olanlar hafta sonu tatlı ve börek tariflerini araştırıyor. Peki, tatlı börek hiç denediniz mi? İşte size Bartın'ın tatlı böreği tarifi ve malzemeleri...
Börek ve tatlı tarifleri araştırılıyor. Eğer hep aynı tariflerden sıkıldıysanız ve yeni bir şey denemek istiyorsanız bu haberimiz tam size göre. Bartın'ın tescilli lezzeti tatlı börek tarifi hazırladık. Yapılışı pratik olan tatlı böreği misafirlerinize ikram edebilirsiniz. İşte Bartın tatlı böreği ve malzemeleri...
BARTIN TATLI BÖREĞİ MALZEMELER
10 Adet Kuru Yufka 1000 gr.
Ceviz İçi 250 gr.
Tereyağı
250 gr. sıvı yağ
Şerbeti için
10 su bardağı şeker
6 su bardağından biraz fazla su
BARTIN TATLI BÖREĞİ YAPILIŞI
Önce şerbeti hazırlayın ve soğumaya bırakın.
Yufkalara suyla ıslatın. Ardından kullanacağınız tereyağını eritin.
Teker teker tepsiye dizin ve her katına eritilen tereyağı ve ceviz dökün. Bu şekilde 10 kat hazırlayın.
Önceden 180 dereceye ısıtmış olduğunuz fırında pişiriniz.
Fırından çıkardığınız yufkaların üzerine soğuyan şerbeti dökün. Soğutarak servis ediniz. Afiyet Olsun.