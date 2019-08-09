Bunları öğrenmeden barfiks çekmeyin

Barfiks özellikle sırtı ve kolları çalıştıran üst vücut egzersizidir ve birçok çeşidi vardır. Barfiks bir bara asılarak yapılır ve tüm kasların etkili çalışmasını sağlar. Sırt ve kol kaslarının güçlenmesinde çokça katkısı bulunan barfiks ergenlik dönemindeki çocukların boylarının uzamasında büyük rol oynar. Ağırlık takılarak çekilen barfiks daha hızlı sonuç verecektir fakat bunun için vücudunuzu iyi hazırlamalısınız. Barfiksin faydalarını ve günde ne kadar barfiks çekmeniz gerektiğini haberimizin detaylarında sizler için derledik…

İŞTE BARFİKSİN FAYDALARI NELERDİR VE GÜNDE NE KADAR BARFİKS ÇEKİLMELİDİR

Barfiks aleti kolların yeteceği bir alana yerleştirilerek tüm vücudu çene hizasına kadar çekmektir. Kilolu insanların oldukça zorlandığı barfiks, düzenli uygulama sonucunda rahatlıkla yapılabilir.

BARFİKSİN FAYDALARI NELERDİR

Tüm kasların çalışmasında etkili bir spor hareketidir.

Belden yukarısının gelişimine büyük katkı sağlar.

Sırt ve kol kaslarının güçlenmesinde etkilidir.

Ergenlik ve gelişim dönemindeki çocukların barfiks çekmeleri boylarının uzamasına katkı sağlar.

Şınavla barfiks desteklenirse göğüs, kol ve sırt kasları ciddi şekilde gelişir.

Üçgen vücut isteyenler için ideal bir spor aletidir.

Kanat kaslarının güçlenmesini ve gelişmesini sağlar.

Barfiks çekerken kendinizi mümkün olduğunca yavaş şekilde aşağıya bırakın.

Ağırlık takılarak çekilen barfiks aleti daha hızlı sonuçlar verecektir. Lakin bunu kendinizi geliştirdiğinizde uygulamalısınız.

GÜNDE NE KADAR BARFİKS ÇEKİLMELİ?

Potansiyel Kraliyet Denizcilik Kursu (PMRC), kursta kalmak için üç tam barfiks yapmanızı istemektedir, ve bu başardığınızda ise size maksimum puan olarak 16 puan verir. Lerwill, “İyi durumda olan bir adamın, kendisine 12 tekrar yapma hedefi koyarak, yavaş ve kontrollü bir tempoda yaklaşık altı mükemmel formda barfiks egzersizi yapabilmelidir” diyor. “Belirtilen bu seviyeye geldiğinizde ise, bilekleriniz arasında dambıl tutarak veya ağırlık plakaları takılı bir kemer giyerek işi zorlaştırmanız gerekmektedir.”

Şimdi gelelim, barfiks çekme yöntemleri ve barfiks çekmenin kolay yolu ile ilgili bilgileri sizlere madde madde anlatma kısmına:

Barfiks barına doğru sıçrayın ve barı omuz genişliğinden biraz daha geniş halde avuç içleriniz sizden uzağa bakacak şekilde tutun. Kollarınızla birlikte tamamen sarkın, eğer bu pozisyonda bacaklarınız yere değiyorsa bacaklarınızı bükerek durabilirsiniz.

Omuzlarını geride tutun ve karın bölgene odaklanarak sıkın. Sonra kendinizi yukarıya çekin. Yukarıya çekme çabalarınıza yardımcı olmak için her üst vücut kasınıza odaklanmayı ihmal etmeyin.

Çeneniz barın üstüne gelene kadar yavaşça yukarı doğru kendinizi çekin, sonra aynı yavaşlıkta kollarınızla birlikte tekrar sarkma pozisyonuna gelene kadar aşağı doğru inin.

10 tane barfiks çekmeyi hedefleyin, ama tabi 10 taneden daha az tekrarda yıkılmaya hazırlıklı olun.

Bu maddelerde yer alan bilgiler uyguladığınızda doğru barfiks modelini yapmış olacaksınız demektir. Eğer 10 tane barfiksin üstesinden gelme fikri şuan size gülünç geliyor ve daha şimdiden yıldırıyorsa, ilk tam barfiksinizi yapabilmeniz için bile çok fazla yol olduğunu belirtmek isterim. Kendinizi denemek ve yukarıya çekmeye çalışarak sinirinizi bozmamak için, yukarıdaki maddelerde belirtilen şekilde barı kavrayıp olabildiğince uzun süre boyunca barda asılı kalarak kendi vücut ağırlığınıza alışarak işe başlayın.