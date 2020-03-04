Barbie'nin yeni rol modeli Türkiye'den Sümeyye Boyacı

Barbie, ön yargılar nedeniyle kendi potansiyelinin farkında olmayan kız çocuklarının hayallerine inandırmak için çeşitli ülkelerde başarılı kadınları rol model olarak seçmeye devam ediyor. 2020 yılının Türkiye’den seçilen Barbie rol modeli ise 17 yaşındaki millî yüzücü Sümeyye Boyacı oldu.

2015 yılından bu yana çeşitli kariyer alanlarında, önemli başarılara imza atarak sınırlarını aşan kadınların, gelecek nesillere de ilham vermesi amacıyla rol model Barbie'ler kız çocuklarının potansiyellerine ulaşması konusunda farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Aralarında futbolcu, sörfçü, koşucu, eskrim sporcusu gibi farklı mesleklerden kadınların olduğu rol model kadının ortak noktası toplumda kız çocuklarının potansiyellerini ortaya çıkarmalarını engelleyen ön yargıları yıkabilmeleri ve kendi mesleklerinde ilham veren başarılara sahip olmaları. 2015 yılından bu yana her sene rol model olarak belirlenen rol modellerin birebir kopyası üretilerek onlara hediye ediliyor. NTV'nin haberine göre “Kollarım yok ama kimsenin görmediği kanatlarım var” diyen millî yüzücü Sümeyye Boyacı, bu yıl Türkiye’den rol model olarak seçildi ve kendisinin Barbie bebeği yapıldı.

SÜMEYYE BOYACI KİMDİR?

2003 doğumlu olan Sümeyye Boyacı, paralimpik yüzücü olarak ülkemizi temsil ediyor. Depar etkinliklerinde uzmanlaşmış olarak, serbest stil, sırtüstü ve kelebekleme yüzme de S5 engelliler kategorisinde yarışıyor. Kolları bulunmamakla birlikte doğuştan kalça çıkıklığı olan Boyacı, birinci sınıfta ayaklarıyla yazı yazmayı öğrendi. Akvaryumdaki balıkları dikkatli bir şekilde izledikçe kolsuz yüzdüklerini keşfetti ve yüzmeye başlamaya karar verdi. Dört buçuk yaşında ayaklarıyla resim yapmaya başlayan Sümeyye Boyacı, Aleksandr Puşkin tarafından yazılmış bir Rus masal kitabının Türkçe çevirisi olan Altın Balık için resim yaptı.

2019 yılında Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası’nda 50 metre sırtüstü kategorisinde 45.28’lik dereceyle altın madalya kazandı. Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'ndaki 50 metre sırtüstü S5 kategorisindeki 44.74'lük derecesiyle gümüş madalyaya ulaştı. Dört buçuk yaşında ayaklarıyla resim yapmaya başlayan Sümeyye Boyacı, Aleksandr Puşkin tarafından yazılmış bir Rus masal kitabının Türkçe çevirisi olan Altın Balık için resim yaptı. Nisan 2009’da suluboya resimleri Moskova’da düzenlenen kişisel bir sergide yer aldı.