Basit ve lezzetli: Bandurma tarifi

Kastamonu’nun meşhur lezzetlerinden biri olan banduma tadanları adeta büyülüyor. Lezzetiyle misafirlerinizin damaklarını şenlendirecek banduma, pratik yapımıyla da oldukça dikkat çekiyor. Az bir malzemeyle rahatlıkla yapabileceğiniz banduma, yapımı da basit olmasıyla oldukça beğeniliyor. İşte, “banduma nasıl yapılır? Banduma tarifi..” hakkınotynda merak edilen her şey haberimizin detayında sizlerle…

24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:03
24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:03
Basit ve lezzetli: Bandurma tarifi

Kastamonu mutfağına ait olan banduma, lezzetiyle dikkat çekiyor.  Tavuk ya da hindi suyuna yufkaları batırılmasıyla hazırlanan bandurma, misafirlerinizin bayılacağı lezzetler arasında. Son zamanlarda popüler olan bandurma nasıl yapılır merak ediliyor. Lezzetiyle misafirlerinizi büyüleyebileceğiniz bandurma, pratik yapımıyla da dikkat çekiyor. “Bandurma nasıl yapılır? Bandurma tarifi..” sorularının cevabı tarifimizde…

BANDUMA NE DEMEKTİR?

Banduma Kastamonu mutfağının en dikkat çekici örneklerindendir. Türk Dil Kurumu'nda “Banduma” kelimesinin sözcük anlamı, “Tavuk veya hindi suyuna parmak kalınlığında durulmuş yufkaları batırıp, tepsiye dizdikten sonra üzerine hindi veya tavuğun etleri konularak yapılan yemek.” olarak geçmektedir. “Bandumak” ise Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü’nde “banmak, batırmak” anlamlarına gelir.

BANDUMA İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

  • 1 kg böreklik un
  • 150 gr ceviz içi
  • Yarım hindi
  • 50 gr. Tereyağı
  • Tuz

BANDUMA NASIL HAZIRLANIR?

Önce hindi pişirilerek suyu elde edilir. Sonra un su ve tuz ile yoğrulur. Bu hamur yufka haline getirilerek pişirilir. Ceviz içi ufalanarak bir tepsi içinde önceden kızartılmış tereyağı ile yağlanır. Pişirilen hamurlar yufka halinde iken rulo şeklinde kesilir ve hazırlanmış olan hindi suyuna bandırılarak bir tepsiye dizilir. Bu tepsideki hamurların üzerine hindi eti parçaları ve ufalanarak yağlanmış ceviz içi konur ve yine hindi suyu ilave edilerek ocakta altı kızarana kadar pişirilir. Ocaktan çıkınca eritilmiş tereyağı dökülerek servise hazır hale getirilir.

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