Cilt bakımının vazgeçilmezi: Ballı sabun!

Cildi nemlendirici özelliği de olan bal, günümüzde birçok kişisel bakım ürününde kullanılmaktadır. Bal sabunu, düzenli olarak cilde uygulandığında cildi canlandırıp, gençleştirmektedir. Ciltte bakteri oluşumunu engelleyen ve bakterileri yok eden bal sabunu, yağlı ciltlere de iyi gelmektedir. Bal sabunu cilt bakımının yanı sıra saç bakımında da kullanılmaktadır. Saça parlaklık ve yumuşaklık katan bal sabunu, saç köklerini güçlendirerek saç dökülmelerini de azaltmaktadır. Bal sabunu ile ilgili her şey haberimizin detaylarında…

BALLI SABUN NASIL YAPILIR?

Ballı sabun yapmak için ihtiyaç duyulacak malzemeler;

• 250 ml sızma zeytinyağı,

• 250 ml su,

• 1 fincan lye (kül suyu) veya % 100 sodyum hidroksit,

• 75 ml badem yağı,

• 75 ml Hindistan cevizi yağı

• 4 çay kaşığı bal.

Ballı sabunun yapımına geçmeden önce dikkat edilecek noktaları bilmek önemlidir. Sabun yapımı sırasında mutlaka % 100 sodyum hidroksit ya da lye (kül suyu) kullanılmalıdır. Lye yakıcıdır, bu nedenle de cildinizle temas ettirmemelisiniz. Cildinize değdiği anda ciddi yanıklara sebep olabilir. Lye kullanmadan önce eldiven ve gözlük kullanmalısınız. Ballı sabun yaparken su ile lye karıştırılır, bu işlem esnasında yoğun bir şekilde duman oluşur. Bu esnada dilerseniz maske takabilirsiniz.

Sabun yaparken kullanılacak kaplar seçilirken, yemek pişirmek için kullanılan malzemeler tercih edilmemelidir. Emaye kase, paslanmaz çelik veya temperli cam kaplar tercih edebilirsiniz. Bakır, alüminyum veya plastik malzemeler sabun yapımında kullanılmaya uygun değildir. Özellikle plastikler bu işlem sırasında eriyebilir. Yapım sırasında kullanacağınız kaşık stiren plastik ya da silikon olabilir. Sabun kalıbı içinse, mağazalarda satılan sabun kalıplarından satın alabilirsiniz.

Şimdi gelelim ballı sabunun yapımına… Uygun bir kaba su koyun ve suyun içine devamlı karıştırarak lye dökün. Bu işlem sırasında bulunduğunuz ortamda yoğun duman oluşacaktır, bu nedenle biraz geride durarak karıştırmaya devam edin. Ardından zeytinyağını mikrodalga fırında 1 dakika ısıtın ve kaba ekleyin. Karışımın soğuması için biraz bekleyin. Soğuduktan sonra kaşık veya blender ile karışımı yeniden karıştırın. Bu aşamada sabun karışımı hafif kalın bir hal alacaktır.

Ardından karışıma Hindistan cevizi yağı, badem yağı ve balı karıştırın. Sabunda özel bir koku olmasını istiyorsanız karışama dilediğiniz uçucu yağdan birkaç damla ekleyebilirsiniz. Hazırladığınız karışımı sabun kalıplarına dökün ve kalıpları uygun bir plastik ile kaplayın. Ardından eski bir havlu ile iyice sarın. Tüm bu aşamalardan sonra sabunlaşma süreci başlar. Sabunlaşma süreci, baz bileşenlerinin işlemidir.

Sabunları sardıktan 24 saat sonra kontrol edin. Eğer sabunlar sıcak ve yumuşak ise bir gün daha beklemeniz gerekir. Sabunlar soğuk ve sert olduğunda parşömen kâğıt veya pişirme kağıdı üzerinde dışarıya çıkarın ve 4 hafta boyunca kurumaya bırakın. Tamamen kuruduğunda, sabunları yağlı kağıda sarın veya hava geçirmez bir kapta saklayın.

BALLI SABUNUN CİLDE FAYDALARI

Cilt bakımı konusundaki en iyi sabunlardan biri olan ballı sabun, cildi canlandırır ve gençleştirir. Antibakteriyel özelliği ile ciltteki sivilceler başta olmak üzere akne ve yaraların kısa sürede iyileşmesine yardımcı olur. Cilt problemlerine yol açan bakterilerin oluşmasını engeller. Yağlı ciltlerdeki fazla yağı yok eder, cildin doğal yağ dengesini düzenler ve ciltteki gözenekleri temizler. Vücut temizliği ve bakımında kullanıldığında selülitlerin giderilmesine yardımcı olur.

Ballı sabun içeriğindeki E vitamini ile cildi nemlendirir, besler. Nemlenen ve beslenen cilt kısa sürede canlılık kazanır. Dolayısıyla ballı sabun kuru, yıpranmış ve yorgun ciltlerde etkili çözümler sunar. Düzenli kullanıldığında cildi sıkılaştırır ve kırışıklıkları giderir. Rüzgarlı bahar günlerinde kuruyan ciltleri nemlendirmede oldukça etkilidir. Ayrıca güneş yanıklarının iyileşmesine yardımcı olur.

Cildin tahriş olmasını önleyen ballı sabun her cilt tipine uygun olmakla birlikte özellikle hassas ciltliler için ideal bir üründür. İyi bir makyaj çıkarıcısı olan bu sabun makyaj öncesinde de cildi nemlendirmek amacıyla kullanılabilir.

BALLI SABUNUN SAÇA FAYDALARI

Saçları onaran ve kuvvetlendiren ballı sabun, yıpranmış ve boyalı saçlar için ideal bir bakım ürünüdür. Saça yumuşaklık ve parlaklık kazandırır. Saçları kuvvetlendirerek dökülmesini engeller. Bu durum aynı zamanda saçların gürleşmesini sağlar.