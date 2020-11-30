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  • Bal kabaklı mantı nasıl yapılır? Bal kabaklı mantı tarifi ve malzemeleri
30 Kasım 2020 Pazartesi 16:35 | Son Güncelleme:

Bal kabaklı mantı nasıl yapılır? Bal kabaklı mantı tarifi ve malzemeleri

Bal kabaklı mantı nasıl yapılır" Bal kabaklı mantı tarifi ve malzemeleri

Bal kabaklı mantı Özbeklerin meşhur yemeğidir. Bal kabaklı mantının harcı bal kabağının rendelenmesi, soğan, şeker ve baharatlarla hazırlanır. İşte bal kabaklı mantı tarifi ve malzemeleri...

Bal kabaklı mantı nasıl yapılır? sorusunun cevabı farklı mantı tarifleri arayanlar tarafından merak ediliyor. Bal kabaklı mantı Özbeklere ait bir yemektir. Yapması da diğer mantılar gibi pratiktir. İşte bal kabaklı mantı tarifi ve malzemeleri...

BAL KABAKLI MANTI MALZEMELERİ

Mantı hamuru için;

3 yumurta sarısı

1 tatlı kaşığı tuz

Aldığı kadar un

su

Bal kabaklı harcı için;

200 gr bal kabağı

1 yemek kaşığı toz şeker

3 adet kuru soğan

Biberiye

Zıra yada Kimyon

1 yemek kaşığı tereyağı

Tuz

Balkabaklı mantı sunumu için

Sarımsaklı Yoğurt

BAL KABAKLI MANTI NASIL YAPILIR?

Bal kabaklı mantı için önce mantı hamurunu yoğurun. Üzerini kapatıp dinlendirin.

Bal kabaklı mantı için rendelenmiş balkabağı, piyazlık doğranmış soğanları, toz şeker, eritilmiş tereyağı, biberiye, zıra, tuz ile karıştırın.

Dinlenen hamuru unlanmış tezgahta bir merdane ile açın. Hamurdan mantı büyüklüğünde kareler kesin. Karelerin ortasına balkabaklı mantı harcını yerleştirin.

Uçlarını üst üste getirerek bohça şeklinde kapatın ve karşılıklı kenarları birleştirin.

Mantılara tereyağı sürüp buhar tenceresinde yaklaşık 50 dakika pişirin. Üzeri için ezdiğiniz sarımsakları hafif çırptığınız yoğurda ekleyip karıştırın.

Mantıları servis tabağına alın. Bal kabaklı mantı üzerine sarımsaklı yoğurt ile süsleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

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