Balıkesirli kadınlardan domates ve biber salçası tarifi

Domates ve biber salçası nasıl yapılır? Kahvaltılık sos nasıl olur? gibi soruların cevabı eylül ayının son günlerinde araştırılıyor. Balıkesir'de domates ve biber salçası hazırlıkları devam ediyor. Kentin kırsal mahallelerinde evlerin bahçelerinde yakılan ocaklarda, kazanlar içerisinde domates ve biberler saatlerce süren meşakkatli bir uğraşın sonunda salça haline getiriliyor. Kavanozlara doldurulan salçalar, kış günlerinde sabah kahvaltılarına ve yemeklere lezzet katıyor. İşte Balıkesirli hanımlardan domates ve biber salçası tarifi...

DHA'da yer alan habere göre Balıkesir’de ev hanımları, kışın tüketecekleri domates ve biber salçalarını yapmaya devam ediyor.

Domates ve kırmızıbiberleri ilk olarak yıkayıp, ardından da bıçaklarla küçük parçalara bölen kadınlar, sonrasında kazanlara döküp bunları saatlerce kaynatıp, karıştırıyor. Domates ve biberlerin salçaya dönüşmesi oldukça zahmetli bir çalışmayı gerektiriyor.

DOMATES VE BİBER SALÇASI NASIL YAPILIYOR?

Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların imece usulü kış hazırlıklarını yaptıklarını söyleyen Ev hanımı Ayşe Yemetli, domates ve biber salçası tarifini şöyle anlattı:

"Salça yapımı için öncelikle domates ve biberleri güzelce yıkıyoruz. Biberlerin çekirdeklerini çıkıyoruz. Domatesleri küçük parçalar halinde doğruyoruz. Sonra kazana koyup, kaynatma işlemine başlıyoruz. Kimi kendisi ezer, kimisi de ezme makinesinden geçirip, sıvı hale getirir. Sonra tekrar kaynatıp, güneşin altına sererek, kurumaya bırakıyoruz. Kahvaltı ve yemeklerde kullanıyoruz. Özellikle kırsal bölgelerde vatandaşlar dayanışma içinde her gün bir evin kışlık salçalarını hazırlayarak işlemlerini tamamlıyor."

"HER YIL YAKLAŞIK 100 ŞİŞE YAPIYORUZ"

Arkadaşına yardım için geldiğini söyleyen Hatice Aydeniz ise şu şekilde konuştu: