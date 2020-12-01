Balıkesir'in meşhur mafiş tatlısı tarifi

Farklı bir tatlı tarifi arıyorsanız mafiş tatlısı tam size göre. Balıkesir'in yemeye doyum olmayan meşhur lezzeti mafiş tatlısı; yumurta, yoğurt, ayçiçek yağı, tuz, karbonat ve un gibi evde bulunan malzemelerden yapılan şerbetli bir tatlıdır. İşte geleneksel tatlı tarifleri arasında yer alan mafiş tatlısı tarifi ve malzemeleri...



MAFİŞ TATLISI MALZEMELERİ



1 yumurta

1 fincan yoğurt

1 fincan ayçiçek yağı

1 fiske tuz

1 çay kaşığı karbonat

Alabildiği kadar un

Şerbeti için:

2 su bardağı şeker

1. 5 su bardağı su

2 damla limon suyu

MAFİŞ TATLISI NASIL YAPILIR?



Mafiş tatlısı için önce şerbeti hazırlayın ve soğumaya bırakın.

Ardından yumurta, yoğurt, ayçiçek yağı, tuz, karbonat ve unu karıştırarak güzelce yoğurun. Ardından ceviz büyüklüğünde parçalara ayırın. Her parçayı iki el büyüklüğünde oklava ile ince ince açın ve kareler halinde kesin.

Kareleri fiyonk şeklinde(kelebek makarna gibi) ortadan büzerek kızgın yağa atın ve kızartın. Yağdan alınan hamurları önceden hazırlanmış soğuk olan şerbete atın.

Tatlılar şerbeti çekince servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...