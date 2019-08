Balık burcu kadını aşk için doğmuş

Balık burcu kadınları, aşırı hassas burçlardır ve saf olmaları bu durumu sıklıkla tetiklemektedir fakat saflıklarını fark edip kabullenen balık burcu kadınları kendilerine inanılmaz bir savunma mekanizması geliştirirler. Balık burcunun insanlar üzerinde etkileyici bir aurası vardır. Çekiciliği ile bilinen bu burçlar karşısındaki insan tarafından kesin bir teşhis koymak zorlanılabilir. Tanımadığında ön yargıların fazlaca olduğu bu kimseler tanıdıktan sonra hayat arkadaşı olabilecek potansiyel taşırlar. Balık burcu kadınları ile ilgili bilgileri sizin için derledik.

BALIK BURCU KADINININ ÖZELLİKLERİ

Balık kadınının duyguları çok büyük bir hızla değişir. Çok mutlu göründüğü bir an küçük bir şey yüzünden mahzunlaşabilir. Nedenini de mümkün olduğunca belli etmemeye çalışır. Zamanla su gibi nereye akacağı belli olmayan duygularına uyum sağlamayı öğrenebilir. Bu, duygularını kontrol altına alma anlamına gelmez. Olayları kendi akışına bırakanlara çok rastlanır.

İş yaşamında görevine hevesle bağlanır, çalıştığı ortama neşe ve ilham kaynağı olur. Çoğu Balık kadını her türlü acıyı ve kederi güler yüzle karşılayıp "Ben bu dünyaya üzülmeye değil başarılı olmaya ve zevk almaya geldim, acı çekmeye değil" şeklinde tepki gösterir ve işine tam bir bağlılıkla devam eder. Özellikle sanatın her dalına yatkındır. Estetikle ilgili her alana ilgi duyar. Evine bakıldığında sanatçı ruhunun yansımaları hemen fark edilecektir. Oldukça konukseverdir. Kaliteyi sevdiği için konukları için en iyisini yapmayı sever. Kendi hazırladığı şeyleri, konuklarına sunmaktan büyük zevk alır.

BALIK BURCU KADINI NELERDEN HOŞLANIR?

Karşı cinsle ilişkilerinde karamsar yapılarından kaynaklanan bir ürkeklik olabilir. Kendisini koruyacak, dış dünyanın kötülüklerinden uzak tutacak ve en önemlisi çok sevecek bir eş ister. Hayal gücü kuvvetlidir. Yoğun duygularına hitap edecek, peri masalını andıran bir aşk arayışı içindedir. Bu sevimli, sevecen kadın ürkek bir tavşan gibi görünse de zamanı geldiğinde tavşan kız olmayı da bilir. O aşk için yaratılmıştır. Erkeğini mutlu etmek için her şeyi yapabilir. Gelişmiş bir erotizm anlayışı vardır. Bencil değildir. Onun için mutluluk bir yansımadır. Karşısındakini mutlu ettiği zaman kendisi de mutlu olur. Evlenip güvenli bir yuvaya sahip olmaktan ve çocuklarıyla ilgilenmekten zevk duyar.

Sevgi dolu ve düşüncelidirler. Herkesi anlamaya çalışır, yardım eder. Karşılığında da kıymetlerinin bilinmesini bekler. Bulamadığında ise aşırı üzülebilir. Çok zengin bir iç dünyası vardır. Gerçekleri burada, kendi yorumlarıyla harmanlar. Genelde gerçeklerden uzaklaşabilir, olayları kendi cephesinden yorumlamayı sever. Düşündüklerini, ölçüp biçmeden doğru kabul etmeleri mümkündür. Bu da dış dünyayla aralarında bazen engel oluşturabilir. Ama zevkli ve renkli bir kişiliğiyle dış dünyaya bağlıdır. Arada kopuşlar yaşasa da çabuk toparlanır. Dost canlısı ve neşelidir. Seyahat etmek, paylaşmak, hayal kurmak ona iyi gelir.

Duygularını paylaşacak birilerinin olması çok önemlidir. Ağlamayı çok sever ve bunu bir rahatlama aracı olarak görür. Ağlamazsa yoğun duygularını kaldıramayacak ve hasta olacaktır.

Balık kadınları genelde, haritada Başak veya Merkür etkisi hakim olmadığı sürece, biraz dağınık olabilir ama dağınıklığın içinde bile bir estetik yaratmayı başaran hoş insanlarıdır.