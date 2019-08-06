Dünya Balenciaga'nın çıkardığı su şişesi kılıfının fiyatını konuşuyor!

Su şişesi taşıyanlar boynunda rahatça taşısın diye Balenciaga özel bir kılıf üretti. Kılıfın fiyatı ise öğrenenlerde şok yaratıyor. Balenciaga'nın çıkardığı su şişesi kılıfının piyasa fiyatı 4 bin TL!

06 Ağustos 2019 Salı 19:09
06 Ağustos 2019 Salı 19:09
Dünya Balenciaga'nın çıkardığı su şişesi kılıfının fiyatını konuşuyor!

Dünyaca ünlü marka Balenciaga, hem sokak stilinize uyacak, hem de kendinizi sorgulatacak bir ürün çıkardı piyasaya; Bir su şişesi kılıfı… Dışarıya çıktığınızda elinizde taşımak istemediğiniz şişeyi kılıfa koyarak, rahat rahat hareket edebiliyorsunuz. Ya da bu kılıfa isterseniz cep telefonunuzu da koyabiliyorsunuz.

İşte bu çok fonskiyonlu aksesuar 4 bin TL! Yani ortalama haftada bir damacana bitiriyorsanız, 11 TL’den hesaplarsak, 7 yıllık damacana su fiyatı… Markanın 2019-2020 Sonbahar/Kış koleksiyonunda yer alan bu aksesuar şu an online’da satışa sunuldu.

 

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