Gaziantep'in gizli lezzeti: Bakla Tava tarifi

Bakla Tava, içeriği bakımından da oldukça besleyici bir yemek olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapım aşaması da oldukça kısa olan bu yemeği sık sık tercih edebilirsiniz. Doğru porsiyonlarda bakla tava tüketildiğinde diyetinize hiçbir zararı olmayacaktır. Baklanın insan vücuduna pek çok faydası bulunmaktadır. Bir fincan bakla içerisinde 36 gram çözünür lif barındırıyor, yapılan çalışmalara göre, çözünülebilir lif yüklü gıdaların tüketilmesi kolesterol seviyelerini ve ayrıca kan şekerinin kontrol altına almasına yardımcı oluyor. Baklanın içerisindeki lifler aynı zamanda, düşük yoğunluklu protein veya kötü kolesterol seviyelerinin düşürülmesine yardımcı oluyor.

BAKLA TAVA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

Yarım kilo taze bakla (ayıklanıp ikiye üçe kesilecek unlu suda bekletilip yıkanacak )

1 adet kuru soğan (yemeklik doğranacak )

4 adet taze sarımsak ve taze soğan (küçük doğranacak )

250 gr kuşbaşı dana eti veya kuzu eti

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı tuz, karabiber,

4 su bardağı su

1 tutam ince kıyım dereotu

BAKLA TAVA TARİFİ YAPILIŞI