Gaziantep'in gizli lezzeti: Bakla Tava tarifi

Bakla tava Gaziantep’in meşhur lezzetlerinden biridir. Gaziantep’in çok çeşitli lezzetli yemeklerinden biri olan bakla tava misafirlerinizi ağırlarken kuracağınız sofralar için oldukça iyi bir seçenek oluşturacaktır. Bakla tavanın 2 ila dört kişilik tarifinin hazırlama süresi ortalama 20 dakika olmakla beraber pişirme süresi ise yaklaşık 35 dakikayı bulmaktadır. “Bakla Tava Nasıl Yapılır?” sorusunun yanıtı tarifimizde…

26 Ağustos 2019 Pazartesi 17:00
26 Ağustos 2019 Pazartesi 17:00
Gaziantep'in gizli lezzeti: Bakla Tava tarifi

Bakla Tava, içeriği bakımından da oldukça besleyici bir yemek olarak karşımıza çıkmaktadır. Yapım aşaması da oldukça kısa olan bu yemeği sık sık tercih edebilirsiniz. Doğru porsiyonlarda bakla tava tüketildiğinde diyetinize hiçbir zararı olmayacaktır. Baklanın insan vücuduna pek çok faydası bulunmaktadır.  Bir fincan bakla içerisinde 36 gram çözünür lif barındırıyor, yapılan çalışmalara göre, çözünülebilir lif yüklü gıdaların tüketilmesi kolesterol seviyelerini ve ayrıca kan şekerinin kontrol altına almasına yardımcı oluyor. Baklanın içerisindeki lifler aynı zamanda, düşük yoğunluklu protein veya kötü kolesterol seviyelerinin düşürülmesine yardımcı oluyor.

BAKLA TAVA TARİFİ İÇİN MALZEMELER

  • Yarım kilo taze bakla (ayıklanıp ikiye üçe kesilecek unlu suda bekletilip yıkanacak )
  • 1 adet kuru soğan (yemeklik doğranacak )
  • 4 adet taze sarımsak ve taze soğan (küçük doğranacak )
  • 250 gr kuşbaşı dana eti veya kuzu eti
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 tatlı kaşığı biber salçası
  • 1 çay kaşığı tuz, karabiber,
  • 4 su bardağı su
  • 1 tutam ince kıyım dereotu

BAKLA TAVA TARİFİ YAPILIŞI

  • Tavaya yağı eti koyun suyunu salıp çekene pişsin
  • Diğer taze soğan ve sarımsağı ekleyin
  • Salçayı, tuzu ,baharatları serpin karıştırın
  • Baklayı koyun karıştırın
  • 10 dk kısık ateşte pişirin suyunu verin
  • Suyunu çekene kadar kısık ateşte pişsin
  • Dereotunu serpin karıştırın
  • Arzuya göre sarımsaklı yoğurtla tüketebilirsiniz afiyet olsun.
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