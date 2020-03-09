Bahçede yetiştirdiği meyvelerle tesis kurdu

Türkiye'de kendi işini kuran kadınların sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle KOSGEB desteğiyle girişimciliğe adım atanlar başkalarına da istihdam yolunu açıyor. Bunlardan biri olan KOSGEB'den aldığı 100 bin liralık hibe desteğiyle işe koyulan Yasemin Korkut, soğuk hava deposunun da bulunduğu 200 metrekarelik bir tesis kurdu, köyde yaşayan 30 arkadaşını iş sahibi yaptı.

Kuyucak ilçesine bağlı kırsal Kurtuluş Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk annesi 37 yaşındaki Yasemin Korkut, babasına ait bahçeden topladığı inciri kurutarak sosyal medya üzerinden satmaya başladı. Kuru incire talebin artması üzerine Korkut, bu ürünün pestil ve reçelini de yapıp satışa sundu. İşini büyütmek isteyen Korkut, ananas, muz, limon, kivi, portakal, mandalina, patlıcan ve biber gibi ürünleri de kurutmayı denedi. Ürünlerin beğeni kazanması üzerine Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün düzenlediği "Genç Kadınlar Güçleniyor" yarışmasına katılan Korkut, projesiyle ikinci oldu. Türkiye'nin dört bir yanına mahallenin eski ismi olan "Bilara" markasıyla yaklaşık 50 çeşit ürün gönderen Korkut, 2020 sezonu için Almanya'dan gelen siparişle ihracata başlamaya hazırlanıyor.

"DÜNYA PAZARINA AÇILMAYI HEDEFLİYORUM"

Korkut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köy halkının yıllardır incir ürettiğini ancak bunu katma değeri olmadan sattıklarını, bu nedenle hak ettikleri geliri sağlayamadıklarını belirtti.

İşe incirle başladıklarını, çevredekilerin beğenmesi üzerine akıllarına gelen tüm meyve ve sebzeleri doğal yollarla kurutmaya başladıklarını anlatan Korkut, şöyle konuştu: