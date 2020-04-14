5 Adımda bahar temizliği nasıl yapılır?

Havalar ısındı ve bahar temizliği zamanı geldi. Evin bütün yükünü çeken odalar ve dağılan mutfakları elden geçirme zamanı. Peki, bahar temizliğine nereden başlamalı? Temizliğin püf noktaları nelerdir? Banyo temizliği, mutfak temizliği kafanızı karıştırmasın. İşte size 5 adımda bahar temizliği yapmanın kolay yolları…

1. OTURMA ODASI TEMİZLİĞİ

Öncelikle odayı havalandırın ve biblo, raf gibi tozlu olan ürünlerin tozlarını alarak başlayabilirsiniz. Kitaplığınız varsa kitaplarınızı boşaltıp raflarını silin.

Evinizde bulunan camları silin. Bunun için doğal temizlik önerilerinden faydalanabilirsiniz. Camlarınızı temizlemek için yüzde 100 pamuklu bir bez işinizi kolaylaştırır.

Sonrasında perdeleri hemen makineye atın. Odayı elektrik süpürgesiyle temizleyin ve güzel kokulu bir yüzey temizleyici ile silin. Oturma odası bahara hazır.

2. MUTFAK TEMİZLİĞİ

Mutfak evde en çok vakit geçirdiğimiz yerlerden biridir. Burada temizliğe erzak dolaplarından başlayabilirsiniz. Son kullanma tarihlerini kontrol edip, tarihi yaklaşan yiyecekleri hemen kullanmak üzere öne çıkarabilir, tarihi geçen ürünleri ayırabilirsiniz.

Ardından mutfak dolaplarını boşaltın ve silin. Silerken doğal temizleyici olmasına dikkat edin.

Buzdolabını boşaltın ve silin. Bu sayede tarihi geçen ya da yaklaşmakta olan ürünleri ayırabilirsiniz. Buzdolabını boşalttıktan sonra içini ılık su ve karbonat karışımı ile silip kurulayabilirsiniz.

Mutfak rafları en kalabalık köşelerdir. Ürünlerinizi gözden geçirin. Az kullanılanları göz önünden kaldırın, hiç kullanmıyorsanız tamamen kaldırabilir veya birine hediye edebilirsiniz. Kullanabilirim dediğiniz ürünleri yıkamak için kenara ayırın.

3. YATAK ODASI TEMİZLİĞİ



Evde temizlik konusunda mutfak dışında en fazla vakit alan yerlerden biri de yatak odası. Bahar temizliğine en çok ihtiyacı olan yerlerden birisi gardıroblar. Öncelikle işe kışlık ve yazlık kıyafetlerinizi ayırarak başlayın. Bu sayede kışlık kıyafetlerinizi kaldırıp yazlık kıyafetlere yer açabilirsiniz. Tüm gardırobunuzu ve çekmecelerinizi boşaltın. Boş çekmece ve gardırobunuzu silin. Sık kullandığınız kıyafetlerinizi, baharlık ve yazlık kıyafetlerinizi kategorize ederek daha rahat ulaşabileceğiniz raflara koyabilirsiniz.

Sonrasında yastık ve yorganlarınızı havalandırın. Kendiniz yıkama yapabiliyorsanız işiniz daha kolay. Yapamıyorsanız yorgan ve battaniyelerinizi kuru temizleme için ayırın. Karyolanızın çekin ve altını süpürün, ayrıca karyolanızın tozunu alıp, silebilirsiniz. Nevresim takımlarınızı çamaşır makinasında yıkayın.

4. BANYO TEMİZLİĞİ

Kozmetik ürünleri, temizlik ürünleri, duş malzemeleri derken banyoda birçok eşya bulunuyor. Dolayısıyla banyoda temizliğe ilk olarak dolaplardan başlayın, tarihi geçmiş kozmetik, duş malzemesi, bakım ürünlerinizi ve ilaçlarınızı atın. Rafları boşaltıp, silin ve yeniden düzenleyin.

Banyoda ovalanması gereken lavabo, fayans ve küvetler için kullanılan ürünlerin hemen hemen hepsi beyazlatıcı ve leke çıkarıcı etkiye sahip klorlu çamaşır suyu içerir. Bu maddeler göz, burun, boğaz ve ciğerler için tahriş edici olabilir. Bunun yerine doğal içerikli bir karışım tercih edebilirsiniz. Eşit miktarda su ve sirke ile nemlendirdiğiniz bir süngere tuz veya karbonat serperek, lavabo, küvet ve fayanslarınızı ovalayabilirsiniz.

5. ÇOCUK ODASI TEMİZLİĞİ

Özellikle şu günlerde çocuk odası temizliği çok önemli. Bu yüzden özellikle bebek odası temizliğinin doğal ürünlerle yapılması gerekir. Bebek odası veya çocuk odası temizliğinde dikkat edilmesi gereken en önemli şey, güçlü kimyasal maddeler içeren temizlik ürünleri yerine bebeklere özel üretilmiş ürünler ya da limon, sirke, karbonat gibi doğal malzemelerle evde kolayca hazırlayabileceğiniz karışımlar kullanmaktır.

Temizliğe bebeğinizin oyuncakları ve sık kullandığı araç gereçleri ile başlayabilirsiniz. Çocuğun sürekli olarak dokunduğu eşyaları temiz tutmak ve zararlı kimyasallardan arındırmak büyük bir öneme sahip.

Kıyafet dolabıyla temizliğe devam edebilirsiniz. Öncelikle dolabı boşaltın ve raflarını ılık su dolu bir kaba biraz karbonat ekleyerek hazırladığınız karışımla silin. Çocuklar çok çabuk büyüdüğü için ardında bıraktığı kıyafetlerin çoğu artık küçük gelecektir. Çocuğun artık giyemeyeceği kıyafetleri bağışlamak üzere ayırabilirsiniz. Yıkanması gereken kıyafetleri ayırarak yıkayabilirsiniz.