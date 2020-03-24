Türkiye'de koronavirüs vakıalarının görülmesinin ardından bağışıklık sistemlerini güçlendiren besinlere talep arttı. Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler neler? C vitamini veya protein nasıl tüketilmeli? gibi sorular vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Virüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlar için uzmanlar, bolca tüketilmesi gereken besinleri anlattı. Salgından korunmak için öncelikle vitamin ve mineral yönünden zengin beslenmenin önemine dikkat çeken uzmanlar, A, C, D vitaminleri ve minerallerden demir, selenyum ile çinko destekli bir beslenme ile bağışıklık sisteminin güçlendirilebileceğini söylüyor.

Enfeksiyon hastalıklarında her zaman bağışıklık sistemini ayakta tutmanın önemi vurgulayan uzmanlar, bu süre zarfından taze sebze ve meyve tüketiminin oldukça fayda sağladığını hatırlattı.

"BİRİNCİSİ VİTAMİN, İKİNCİSİ PROTEİN"

Koronavirüse karşı insanların direncini artırması gerektiğini DHA'ya anlatan İç Hastalıkları Uzmanı Necdet Yetim, bunun için 2 besin ögesine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

"KIRMIZI, TURUNCU, YEŞİL YAPRAKLI SEBZELER TERCİH EDİN"

Uzman Diyetisyen Ceren Batmaz Sarı ise, "Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere uzmanlarımızın da vurguladıkları gibi, kişisel hijyen ve sosyal mesafelerimizi korumamız önemli. Beslenme de bu dönemde çok önemli. Günde 5 öğün meyve sebze tüketilmesi faydalı. Özellikle kırmızı turuncu yeşil yapraklı sebzelerin tercih edilmesi gerekir. Bir diğer önemli nokta bağırsak sağlığımızın korunması. İyi bir bağırsak sağlığı için önemli bir faktör. Bu yönden de gün içinde probiyotikten zengin besinleri tüketmek gerekir. Aynı zamanda C vitaminlerini tüketmemiz önemli. Bunun yanı sıra demir alımı, çinko alımı önemli. Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta sıvı tüketimi. Günde 8 bardak önerimiz. Çeşitli bitki çayları da kullanabiliriz dönemde" dedi.







