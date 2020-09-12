Bağışıklık için yeşil biber C vitamini deposu

Bağışıklığı güçlendiren gıdalar ve vitaminler büyük bir öneme sahip. Bağışıklık sistemini destekleyen gıdalara dikkat çeken uzmanlar, bol bol C vitamini deposu olan yeşil biberi önerdi.



AA'ya açıklamalarda bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gıda Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sibel Bölek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele edilen karantina sürecinde bağışıklık sistemini güçlendiren gıdaların tüketilmesine özen gösterilmesi, stres ve üzüntünün en aza indirilmesi gerektiğini bildirdi.

C VİTAMİNİ DEPOSU BESİNLER

Koronavirüsle mücadelede en önemli hususlardan birinin de güçlü bağışıklık sistemi olduğuna işaret eden Bölek, bağışıklığı güçlendiren önerilerini şöyle sıraladı:

"Stres ve üzüntüyü en aza indirmek güçlü bir bağışıklık sistemi için en önemli faktörlerden biridir. Dolayısıyla karantina süresince moralin yüksek tutulması iyileşme sürecine olumlu katkı sağlayacaktır.

Toplumdaki genel kanının aksine yeşil biberin C vitamini içeriği portakal mandalina gibi turunçgillerden daha yüksektir. Bu nedenle hem Kovid-19 teşhisi konulan hastaların hem de sağlıklı kişilerin yeşil biberi hem ana öğünlerde hem de öğün aralarında çiğ olarak tüketmesi vücudun günlük C vitamini ihtiyacını karşılamada son derece faydalı olacaktır.

Diğer taraftan hem iyi bir C vitamini kaynağı hem de içeriğindeki uçucu yağların sahip olduğu antimikrobiyal ve antiviral etkileri sebebiyle limonun da uygun miktarda tüketilmesi koronavirüsle mücadelede etkili bir potansiyele sahip olabilir.

Tüm bu besinleri tüketirken aşırıya kaçmamak, dengeli ve ölçülü tüketmek gerekir."

PROBİYOTİK TÜKETİMİ DE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRMEYE YARDIMCI



Sibel Bölek, ev yapımı turşu, yoğurt, kefir, peynir, elma sirkesi gibi probiyotik besinlerin de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde son derece faydalı olduğunu ifade ederek, omega-3'ün de bağışıklığı düzenleyici ve destekleyici özelliğe sahip olduğunu söyledi.

Balıkta, cevizde, keten tohumunda, avokadoda ve sebzelerden semizotunda bolca bulunan omega-3'ün, bağışıklık sistemine iyi geldiği gibi depresyon tedavisinde de kullanıldığını aktaran Bölek, şunları kaydetti: