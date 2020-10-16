Bağışıklığı güçlendirmenin en ekonomik yolu

Bağışıklığı güçlendirmede düzenli uykudan beslenmeye ve strese kadar her şey büyük bir öneme sahip. Bağışıklığın güçlendirilmesi için günlük mutlaka 8 saat uykuya ve yemeklerde probiyotik besinlere önem verilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, bol bol su içmeyi önerdi.

İHA'ya açıklamalarda bulunan Diyetisyen Merve Sena Nazlı, koronavirüs etkileri devam ederken mevsim geçişlerinde bağışıklık sistemini güçlü tutmanın önemli hale geldiğini söyledi.

“GÜNLÜK MUTLAKA 8 SAAT UYKU GEREKİYOR”



Günlük mutlaka 8 saat uyku gerektiğini kaydeden Diyetisyen Nazlı, önerilerini şöyle sıraladı:

“Su tüketimimiz çok önemli. Su çünkü vücudumuzdaki toksinlerin atılması konusunda yardımcı olan en önemli besinlerin başında geliyor. Sebze ve meyvelerden alacağımız vitamin ve mineraller de bu dönem için oldukça önemli. Günlük 3 porsiyon kadar mutlaka meyve tüketmemiz önemli ve günlük mutlaka bunu rengarenk yapmamız gerekiyor. Eğer bir yeşil elma yediysek bir portakal ya da mandalina tüketip turuncu renk ve mutlaka kırmızı besinlere de yer vermemiz gerekiyor. Kırmızı besinlerde antioksidan içeriği en yüksek olanlar; mor lahana, turp, nar da tercih edebiliriz.”

“PROBİYOTİK BESİNLERE YER VERMEMİZ GEREKİYOR”



Bağırsakların çok önemli olduğunu belirten Nazlı, şu bilgileri verdi:

“Çünkü bağırsaklarımız ne kadar sağlıklıysa biz de o kadar sağlıklıyız. O yüzden de probiyotik besinlere yer vermemiz gerekiyor. Burada tüketebileceğimiz ev yapımı yoğurtlar, eğer tansiyon problemi yoksa turşu, eğer bunları tüketemiyorsak probiyotik takviyeler de kullanabiliriz. Baharatlardan da mutlaka yararlanalım. Özellikle zencefil, zerdeçal, karabiber yemeklerimizde, çorbamızda ya da yoğurtlarımızın içerisine de koyabiliriz. Doğal antibiyotik olan soğan ve sarımsağa da mutlaka soframızda yer vermemiz gerekiyor.”

“STRESTEN UZAK DURMAMIZ GEREKİYOR”



Yürüyüşün de oldukça önemli olduğunu aktaran Nazlı, şunları kaydetti: