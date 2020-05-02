Bağışıklığı güçlendirmek için uyku düzeni nasıl olmalıdır?

Uykunun bağışıklığa etkisi merak edilen konular arasında yer alıyor. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Öğretim Üyesi ve Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Zeynep Zeren Uçar, bir gece az uyumanın bile bağışıklık sisteminin görünmeyen çabuk iyileştirme gücünün korumasını etkileyeceğini ve vücudun savunmasız kalacağını bildirdi.



Türk Uyku Tıbbı Derneği (TUTD) Yönetim Kurulu Üyesi de olan Uçar, yaptığı yazılı açıklamada, rutin olarak 6-7 saatin altında uyumanın bağışıklık sistemine ciddi zararlar verdiğini, 7-8 saat uyumanın ise enfeksiyonlardan koruduğunu ve çabuk iyileşmeyi sağladığını aktardı.

Uyku ve bağışıklık sistemi arasında yakın bir ilişki olduğunu vurgulayan Uçar, uyku yeterli alınmadığında bağışıklık sistemi zayıfladığı için daha kolay ve sık hasta olunduğunu, hastayken de uyumanın iyileşmeye yardımcı olduğunu kaydetti.

Uçar, uyku sırasında, virüs gibi enfeksiyona yol açan organizmalar ile yabancı ya da zararlı maddelerin vücuttan atılması için gereken bağışıklık sistemi savaşçı hücrelerinin oluştuğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Hayatımızın 3'te 1'ini yani 25-30 yılını geçirdiğimiz uyku pasif bir süreç değildir, bizi hayatımızın 3'te 2'sini geçirdiğimiz günlük yaşamımıza hazırlar. Hastalandığımızda bağışıklık sistemimiz TNF, IL-1 ve PGD2 gibi maddeler yardımıyla enfeksiyon ajanlarıyla savaşmak için gerekli silahları yani doğal öldürücü hücreler gibi bağışıklık hücrelerini temin etmek için uyku sistemimizi uyarır. Yalnız 1 gece az uyumak bile bağışıklık sistemimizin görünmeyen çabuk iyileştirme gücünün korumasını ortadan kaldırır. Vücudumuz savunmasız kalır. 02.00-04.00 arası uyku hormonu melatoninin en fazla salgılandığı saatlerdir. Bu süre özellikle derin uykunun fazla olduğu, cilt hücresinden bağışıklık hücrelerine kadar tüm vücut hücrelerinin yenilendiği dönemdir. Melatonin vücudumuzdaki iltihabın giderilmesinde de rol oynar."

"BİR GECELİK UYKUSUZLUĞUN BİLE TAMAMEN TELAFİSİ MÜMKÜN DEĞİL"



Doç. Dr. Zeynep Zeren Uçar, özellikle grip mevsimlerinde 7-8 saat uyumanın soğuk algınlığından korunmada oldukça etkili olduğunu belirtti.

Grip aşısının etkili olması için de aşı öncesi ve sonrası yeterli uyumanın önemli olduğuna dikkati çeken Uçar, şu bilgileri verdi: