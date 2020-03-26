Bağışıklığı güçlendiren yaban mersininin faydaları

Yaban mersininin faydaları merak ediliyor. Bağışıklığı güçlendiren yaban mersini, kalorisi ve lif içeriği oldukça az olan bir bitkidir. Yaban mersini taze meyve, kuru meyve, çay, marmelat gibi birçok şekilde kullanılabilir. Doygunluk hissi sağlayan yaban mersini daha az yemek yedirerek kilo vermeye de yardımcı olur. İHA’ya açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Hakkı Doğan da bağışıklığın doğal yollardan güçlendirilmesi için bazı besinlerin tüketiminin faydalı olacağını belirterek, yaban mersininin antioksidan etkisiyle bağışıklığı güçlendirdiğini aktardı.

Yaban mersini Türkiye’de Karadeniz bölgesinde yetiştirilir. Dünyada ise Amerika ve Kuzey Avrupa’da yetiştiriciliği yapılır. Birçok vitamin ve mineral madde içerir. İşte kanserden kalp sağlığına kadar virüslerle baş eden yaban mersinin faydaları…

Kanserle savaşmaya yardım eder

Kemik sağlığını korur

Zayıflamaya yardım eder

Yüksek antioksidan içeriğine sahiptir

Beyin sağlığına iyi gelir

Cilt için faydalıdır

Kan basıncını düşürür

Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını destekler

Kalp sağlığını korur

Şeker hastalığına iyi gelir

Birçok vitamin ve mineral madde içerir