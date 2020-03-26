Bağışıklığı güçlendiren yaban mersininin faydaları
Yaban mersinin faydaları arama motorlarında araştırılıyor. Yaban mersini, düzenli sinirimi sağlıyor. Doygunluk hissi veren yaban mersininin faydaları saymakla bitmiyor. Aktarlarda çok satılan yaban mersinin faydalarını haberimizde bulabilirsiniz. İşte kanserden kalp sağlığına kadar virüslerle baş eden, bağışıklığı güçlendiren yaban mersinin faydaları…
Yaban mersininin faydaları merak ediliyor. Bağışıklığı güçlendiren yaban mersini, kalorisi ve lif içeriği oldukça az olan bir bitkidir. Yaban mersini taze meyve, kuru meyve, çay, marmelat gibi birçok şekilde kullanılabilir. Doygunluk hissi sağlayan yaban mersini daha az yemek yedirerek kilo vermeye de yardımcı olur. İHA’ya açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Hakkı Doğan da bağışıklığın doğal yollardan güçlendirilmesi için bazı besinlerin tüketiminin faydalı olacağını belirterek, yaban mersininin antioksidan etkisiyle bağışıklığı güçlendirdiğini aktardı.
Yaban mersini Türkiye’de Karadeniz bölgesinde yetiştirilir. Dünyada ise Amerika ve Kuzey Avrupa’da yetiştiriciliği yapılır. Birçok vitamin ve mineral madde içerir. İşte kanserden kalp sağlığına kadar virüslerle baş eden yaban mersinin faydaları…
Kanserle savaşmaya yardım eder
Kemik sağlığını korur
Zayıflamaya yardım eder
Yüksek antioksidan içeriğine sahiptir
Beyin sağlığına iyi gelir
Cilt için faydalıdır
Kan basıncını düşürür
Sindirim sisteminin düzenli çalışmasını destekler
Kalp sağlığını korur
Şeker hastalığına iyi gelir
Birçok vitamin ve mineral madde içerir