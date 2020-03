Bağışıklığı güçlendiren vitamin deposu besinler

Bağışıklığı güçlendiren besinler merak ediliyor. Güçlü bağışıklık sisteminin önemi her geçen gün biraz daha fazla önemseniyor. Koronavirüs salgınıyla birlikte güçlü bağışıklık sistemi daha da önem kazandığını belirten Dahiliye Uzmanı Dr. Hakkı Doğan, bağışıklığa iyi gelen bazı besinlerin tüketimini önerdi.

Her türlü virüse karşı iyi bir bağışıklık sisteminin hayati önemde olduğunu vurgulayan Dahiliye Uzmanı Dr. Hakkı Doğan, “İyi bir bağışıklık sistemi için sigara içilmemeli, düzenli egzersiz yapılmalı, sağlıklı kilo korunmalı, alkolden kaçınılmalı, yeterli uyku alınmalı, stres faktörleri azaltılmalı, el hijyeni sağlanmalıdır.” açıklamasını yaptı.

DHA'ya açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Hakkı Doğan, bağışıklığın doğal yollardan güçlendirilmesi için bazı besinlerin tüketiminin faydalı olacağını da şu sözlerle anlattı:

“Yaban mersini, antioksidan etkisiyle bağışıklığı güçlendirir. Bitter çikolata, antioksidan özelliktedir. Zerdeçal, antioksidan ve antienflamatuar (iltihap önleyici) etkiye sahiptir. C vitamini olan brokoli, antioksidan etkidedir. A ve C vitamini olan tatlı patates, cildi ultraviyole hasarlara karşı korur. C ve E vitamini olan antioksidan özellikteki ıspanak, hücre bölünmesine ve DNA onarımına yardımcı olur. Zencefil de antioksidan ve antienflamatuar özelliktedir. Sarımsak, soğuk algınlığı ve diğer birçok hastalığın önlenmesinde yaygın kullanılır. Soğuk algınlığı riskini azaltan yeşil çayın kan yağları üzerinde olumlu etkisi vardır.”