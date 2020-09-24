Bağışıklığı güçlendiren şifa: Arpa çimi! Arpa çiminin özellikleri

Pandemi döneminde bağışıklığı güçlendirmek büyük bir öneme sahip. Arpa çiminin içerisinde kalsiyum, beta karoten, E, C ve K vitaminleri, potasyum, demir, fosfor, B, B2, B6 ve B12 vitaminleri ile magnezyumun bulunduğunu belirten uzmanlar, arpa çiminin bağışıklık sistemini kuvvetlendirmesi açısından önemli bir role sahip olduğunu söyledi.

DHA'ya açıklamalarda bulunan Pendik Medipol Üniversitesi Hastanesi’nden Diyetisyen Gizem Gençyürek, arpa çiminin arpanın yeşil sapları ve yapraklarını içeren kısmı olduğunu ifade ederek arpa çimi hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Arpa çiminin içerisinde kalsiyum, beta karoten, E, C ve K vitaminleri, potasyum, demir, fosfor, B, B2, B6 ve B12 vitaminleri ile magnezyumun bulunduğunu belirten Dyt. Gizem Gençyürek, “Ayrıca 9 amino aside sahip olan bitki, hücreleri amino asitler ile destekler. Arpa çimi, arpanın yeşil sapları ve yapraklarını içeren kısımdır. Arpa çiminin özelliği; insanlar için gerekli tüm vitamin ve minerallerin tamamını neredeyse içermesidir.” dedi.

"FAYDALARI SAYMAKLA BİTMİYOR"

Arpa çiminin içerdiği vitamin, mineral, enzimler ve aminoasitler ile bağışıklık sistemini desteklediğinin altını çizen Dyt. Gençyürek, şu bilgileri verdi:

“Klorofil sayesinde antioksidan ve antienflamatuar etkiye sahiptir. Ayrıca arpa çiminden, ‘besinler ilacınız olsun’ değerinden yola çıkılarak sağlığı doğal yollarla korumayı hedefleyen bir ilaçta üretilmiştir. Ülkemizde bitkisel ürünler satan mağazalarda bulunabileceği gibi evlerimizde saksıda yetiştirilip çimlendirilebilir ve sonrasında suyu hazırlanabilir. Arpa çimi birçok hastalığın iyileşmesinde yardımcı rol oynamaktadır. Özellikle zor bir süreçten geçtiğimiz Covid-19 pandemi döneminde bağışıklık sistemini kuvvetlendirmesi açısından önemli bir role sahiptir.”

ARPA ÇİMİNİN FAYDALARI NELERDİR?

Diyetisyen Gizem Gençyürek, arpa çiminin faydalarını şöyle sıraladı: