Bağışıklığı güçlendiren sarımsak turşusu nasıl yapılır?

Son dönemlerde sarımsak turşusuna olan talep arttı. Pek, sarımsak turşusu nasıl yapılır? Sarımsak turşusu neye iyi gelir? Antalya’da 28 yıl önce hobi olarak başladığı turşuculuk mesleğinde 239 turşu çeşidiyle 10 bin kavanoza ulaşan Mustafa Hazar, koronavirüsle birlikte, doğal antibiyotik olan ve bugünlerde fiyatı 40 TL’ye yükselen sarımsağın turşusuna ilginin arttığını söyledi.

İHA'da yer alan habere göre yeni tip korona virüsle (Covid-19) birlikte özellikle sarımsak turşusu ve turşu suyu büyük ilgi görmeye başladı. Fiyatı boyutuna göre değişen sarımsak turşusu 30 ile 120 TL arasında alıcı buluyor.



Muratpaşa ilçesi Lara bölgesinde 19 yıldır restoran işleten Mustafa Hazar, 28 yıl önce hobi olarak başladığı turşuculuk mesleğinde bugün 239 çeşit turşuya ulaştı. Türkiye’de yetişen tüm sebze ve meyvelerin turşusunu kurmayı amaçlayan Hazar, bazı balık türlerinin de turşusunu yapıyor.

SARIMSAK TURŞUSUNA NEDEN İLGİ ARTTI?



Koronavirüs salgınıyla birlikte turşu suyu ve turşulara ilginin arttığını dile getiren Mustafa Hazar, şu bilgileri verdi:

"Bu hastalığın temelinde bağışıklık sisteminin zayıf olması yatıyor. Bağışıklığı güçlendiren en iyi probiyotiklerden biri de turşudur. Özellikle en güçlü probiyotik sarımsak ve onun turşusu rağbet görüyor. Çünkü vücudun direncini güçlendiriyor. Lahanaya da ilgi var. Korona virüsten öncede ben doğal antibiyotik olduğu için sarımsak turşusuna ağırlık veriyordum. Bağışıklık sistemini düzenlediği için son dönemlerde sarımsak turşusu rağbet görüyor.”

SARIMSAK TURŞUSU NASIL YAPILIR?

Öncelikle 5 diş sarımsağın kabuklarını ayırın ve güzelce yıkayın. Ardından kavanoza koyun. 1 çay bardağı sirke, 2 çay bardağı su ve yarım kahve fincanı tuz ekledikten sonra kavanozun ağzına strec film kapatın ve kavanoz kapağını kapatın. Yaklaşık 1 ay içinde sarımsak turşunuz hazır olacaktır. Afiyet olsun.