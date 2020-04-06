Bağışıklığı güçlendiren, içinde 40 çeşit baharat bulunan şerbet!

Bağışıklık sistemini güçlendiren şerbet tarifleri araştırılıyor. Amasya'nın Merzifon ilçesinde aktarlık yapan Adnan Yıldırım, ünlü tıp alimi Sabuncuoğlu Şerefeddin'in kitabında tarifi yer alan ve geçmişi 6 asır öncesine dayanan bağışıklık sistemini güçlendiren "Şerbeti Hümayun"u yeniden hazırlayarak müşterilerine sunuyor -



Amasya'nın Merzifon ilçesinde aktarlık yapan Adnan Yıldırım, ünlü tıp alimi Sabuncuoğlu Şerefeddin'e ait kitapta yer alan ve geçmişi 6 asır önceye dayanan, bağışıklık sistemini güçlendirmek için kullanılan şerbeti geleneksel tarifine uygun olarak hazırlamayı sürdürüyor. Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 5 nesildir aktarlık yapan bir ailenin ferdi olduğunu, işini daha bilimsel yapabilmek için ABD'de bulunan Güney Kaliforniya Üniversitesinde Bitki Bilimiyle Tedavi Yöntemleri Programı'nda yüksek lisans yaptığını söyledi. Anadolu'da geçmişten günümüze şifalı bitkilerle tedavi yöntemleri üzerine araştırmalar gerçekleştirdiğini belirten Yıldırım, bağışıklık sistemini güçlendiren 6 asırlık tarifi ünlü tıp alimi Sabuncuoğlu Şerefeddin'in "Akarabiddin" adlı kitabına aldığını, kendisinin de bu kitaptan yararlanarak hazırladığını anlattı. Tarife, "Şerbeti Hümayun" adının verildiğini aktaran Yıldırım, karışımda çeşitli baharatlar kullanıldığını, şerbetin tadını müşterilerinin çok beğendiğini dile getirdi.

VİRAL ENFEKSİYONLARIN ÖNÜNÜ KESMEK İÇİN ASKERLERE İÇİRİLMİŞ



Şerbetin orijinal tarifine ulaşmak için Osmanlı döneminde 1400'lü yıllarda Amasya'da hekimlik yapan Sabuncuoğlu Şerefeddin'in Amasya Yazma Eserler Kütüphanesi'ndeki "Akarabiddin" kitabına başvurduğunu belirten Yıldırım, şöyle devam etti: "Sabuncuoğlu Şerefeddin, kitabında 160 hastalığa iyi gelen tarifler sunmuş. Bunlardan biri de "Şerbeti Hümayun". Bu tarif, 14 ve 15'inci yüzyıllarda ordugahlar kurulduğunda kazanlarla kaynatılıp askerlere ikram edilen bir şerbet. Askerlerin gücü kuvveti yerine gelsin, bağışıklık sistemi güçlensin diye askerlere içiriliyor. O zamanlar viral enfeksiyonlar çok fazlaymış. Bunun önünü kesmek için böyle bir tedbir uygulamışlar. Sonraları unutulmuş ancak biz bu tarifi keşfettikten sonra buraya gelen herkese ikram ediyoruz, isteyenlere de gönderiyoruz. Türkiye'nin neresinde olursa olsun."

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİMİZİ OLDUKÇA ARTIRDIĞI TESPİT EDİLMİŞ"

Tarifi 40 çeşit baharattan hazırladığını, bunların çoğunun bağışıklık sistemini güçlendiren bitkiler olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Bağışıklık sistemimizi oldukça artırdığı tespit edilmiş. İki asır boyunca kazanlarda kaynatılıp askerlere ve halka ikram edilen bir gelenekten bahsediyoruz. Sabuncuoğlu bu tarifi kitabında anlatırken, bu tür viral enfeksiyonlara karşı neler yapmamız gerektiğini de öğütlemiş. 'Böyle bir şeyle karşılaştığınızda dışarı çıkmayın, insanlarla arana mesafe koy, elini, yüzünü temiz tut ve yıka, hastaysan yat ve dinlen' diyor. Günümüzde bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için bu şerbeti insanlara tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı. Yıldırım, şerbetin tarifini İnternet sayfalarında ve sosyal medya hesaplarında yayınladıklarını, vatandaşların bu şerbeti kolayca evlerinde yapabileceklerini sözlerine ekledi.

