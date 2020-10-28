Bağışıklığı güçlendiren bal kabaklı tarifler

Pandemi döneminde birçok kişi "Bağışıklığı güçlendiren tarif" telaşına düştü. Özellikle çocuklu aileler sağlıklı tarifleri araştırıyor. Bu süreçte bal kabaklı tarifleri öneren uzmanlar, vücut direncini artırmanın yollarını anlattı.

DHA'ya açıklamalarda bulunan Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, mevsim geçişlerinde meydana gelen hastalıklara ve koronavirüse karşı bağışıklığı güçlendiren tarifler hakkında bilgi verdi.

"İSTER ÇİĞ İSTER ZEYTİNYAĞIYLA PİŞİRİP TÜKETİN"

"Sonbahar mevsiminde tüketebileceğimiz yeşil yapraklı besinler deyince ilk akla gelenler; ıspanak, pazı, karalahana, kıvırcık salatadır. Zengin lif, vitamin ve mineral içerikleriyle bağışıklık sistemimiz üzerinde çok etkililerdir. Bu yüzden ‘yeşil’ rengini sofralarımızdan eksik etmemeliyiz. Sebzeleri etin yanında çiğ şeklinde salata gibi veya zeytinyağlı sebze yemeği olarak pişirip sofralarımızı zenginleştirip sağlıklı hale getirebiliriz."

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN BAL KABAKLI TARİFLER

Bağışıklığı güçlendiren yemek, tatlı ve sos tarifleri merak ediliyor. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Eda Balcı, bal kabaklı tarifleri önerdi.

AVOKADO VE PATLICAN İLE SOS TARİFİ

Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Eda Balcı'dan bağışıklığı güçlü tutacak tarif önerileri:

"Avokadolu sos, bir adet soğan, limon suyu, zeytinyağı, sarımsak, bir adet köz kırmızı biber, 1 adet köz patlıcan, 3 adet olgun avokado, yarım demet kişniş, tuz, karabiber kullanılacak. Hazırlanışında ise soğan piyazlık doğranır. Sarımsak rendelenir. Domates küp küp doğranır. Közlemiş olduğumuz patlıcan ve biber ile tüm malzemeler karıştırılır. Püre haline getirdiğimiz avokado eklenir ve harmanlanır. İsteğe göre zeytinyağı, limon suyu 1 çay kaşığından az tuz ve taze çekilmiş karabiber ile lezzetlendirilir. Üzerine küçük küçük doğranmış kişniş eklenir. Ağzı kapalı kavanoza konur. İster öğün aralarında, öğünlerde, kahvaltıda ve et yemeklerinin yanında servis edilir."

BAL KABAĞI ÇORBASI TARİFİ

Diğer bir tarifin ise bal kabağı çorbası olduğunu ifade eden Balcı, "2 su bardağı bal kabağı, 2 adet küçük kuru soğan, 2 çorba kaşığı zeytinyağı, 2 diş sarımsak, bir çay kaşığından az tuz, karabiber, et veya tavuk suyu. Küp küp doğranmış soğanları zeytinyağı ile soteleyin. Kıvam alması ve daha sağlıklı olması için tercihen nohut ununu ve 2 diş sarımsağı ekleyin. Haşlayıp püre haline getirdiğiniz balkabaklarını ekleyin, tavuk suyu veya et suyu ekleyerek lezzetlendirin. 1 çay kaşığından az tuz ve karabiberi ilave edin. Kısık ateşte kaynayana kadar pişirin. Kaynadıktan 5-10 dakika sonra servise hazır olacaktır. Taze kişniş ile servis edebilirsiniz."

BAL KABAKLI KEK TARİFİ

Bal kabaklı sağlıklı kek de iyi bir alternatif olacaktır diyen Balcı, bal kabaklı kek tarifini şöyle anlattı:

"Bir su bardağı rendelenmiş bal kabağı, bir su bardağı tam buğday unu, 2 yumurta, yarım çay bardağı zeytinyağı, yarım paket kabartma tozu, yarım çay kaşığı mahlep, bir çay kaşığı anason, tarçın. Yumurta ve sıvıyağı karıştırıp üzerine rendelenmiş balkabaklarını ve tam buğday ununu ekleyelim. Bu karışıma kabartma tozu, mahlep, anason ve tarçını da ekleyerek karıştıralım. Tercihen ceviz, fındık, badem ekleyebilirsiniz. Öncede ısıtılmış 180 derece fırında 45 dakika pişiriniz. Glütensiz olması için tam buğday unu yerine mercimek unu da tercih edebilirsiniz."

BAL KABAĞININ FAYDALARI

Sonbahar mevsimine uygun besinlerin tüketimine özen göstermemiz gerektiğini söyleyen Arş. Gör. Balcı, besin gruplarına göre birtakım önerilerde bulundu: