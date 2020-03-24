Bağışıklığı güçlendiren bakliyat ürünleri

Bağışıklık sistemini güçlendiren bakliyat ürünleri merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı’nın “Koronavirüs ile mücadelede bağışıklığı artıracak gıdalara yönelin” çağrısı vatandaş tarafından kabul edildi. Lif ve protein bakımından zengin bulgur ve bakliyat ürünlerini tüketmek, bu dönemde hem bağışıklığı yükseltiyor ve kilo kontrolünü sağlıyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgınının ardından, uzmanlardan hastalığa karşı bağışıklık artıran besinlerin daha sık tüketilmesine yönelik tavsiyeler peş peşe geliyor. Son olarak Sağlık Bakanlığı’nın virüsün etkilerini azaltmak adına tüm Türkiye’ye tavsiye ettiği sosyal izolasyon döneminde, evde geçen zamanda tüketilen besinlerin niteliği, hastalıkla mücadele adına daha da önem kazandı. Gıda Mühendisi Ece Duru, ürün gamında yer alan bakliyat çeşitlerinin ve özellikle bulgurun zengin besin değerleri konusunda uzun yıllardır farkındalık çalışmaları yürütüyor.

Sosyal izolasyon döneminde hem bağışıklığı korumanın hem de kilo kontrolünün aynı oranda dikkate alınması gerektiğini İHA'ya anlatan Ece Duru, bu dönemde doğru beslenme kurallarına uymak adına, yüksek lif oranlı ve besin değeri yüksek gıdaların tüketilmesinin önemine işaret etti.

BESİN DEĞERİ YÜKSEK GIDALARA YÖNELMEK ÖNEMLİ



Bulgurun bakliyat ürünleriyle pişirilip yendiğinde çok daha önemli bir besin kaynağı durumuna geldiğini belirten Ece Duru şunları söyledi: