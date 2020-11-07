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07 Kasım 2020 Cumartesi 08:13 | Son Güncelleme:

Bağışıklığı güçlendiren altın süt tarifi

Bağışıklığı güçlendiren altın süt tarifi
AKSAM.COM.TR/MOR PAPATYA
- Merve Kantarcı Çulha

Bağışıklığı güçlendiren içecek tarifleri araştırılıyor. Hem vücut direncini artıran hem de bağışıklığı güçlendiren altın süt tarifi haberimizde.

Koronavirüs salgınının devam etmesiyle bağışıklığı güçlendiren sütlü tarifler de popüler oldu. Mor Papatya'ya özel bağışıklığı güçlendiren tarif veren Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Diyetisyen Gizem Gençyürek, altın süt karışımını önerdi. İşte tarçın, süt ve zerdeçal karışımından oluşan altın süt tarifi...

BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİREN ALTIN SÜT TARİFİ MALZEMELER

1 su bardağı süt (laktozsuz süt tercih etmenizi öneririm)

1 çay kaşığı zerdeçal tozu

1 çay kaşığı tarçın

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN ALTIN SÜT YAPILIŞI

Süt ve zerdeçalı ocakta kaynayana kadar karıştırın, üzerine 1 çay kaşığı tarçın ilave edin.

Süt sevmeyenler yoğurdun içine ekleyerek de tüketebilirler.

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