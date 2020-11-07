Bağışıklığı güçlendiren altın süt tarifi

Koronavirüs salgınının devam etmesiyle bağışıklığı güçlendiren sütlü tarifler de popüler oldu. Mor Papatya'ya özel bağışıklığı güçlendiren tarif veren Medipol Pendik Üniversite Hastanesi Diyetisyen Gizem Gençyürek, altın süt karışımını önerdi. İşte tarçın, süt ve zerdeçal karışımından oluşan altın süt tarifi...



BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİREN ALTIN SÜT TARİFİ MALZEMELER



1 su bardağı süt (laktozsuz süt tercih etmenizi öneririm)

1 çay kaşığı zerdeçal tozu

1 çay kaşığı tarçın

BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİREN ALTIN SÜT YAPILIŞI

Süt ve zerdeçalı ocakta kaynayana kadar karıştırın, üzerine 1 çay kaşığı tarçın ilave edin.

Süt sevmeyenler yoğurdun içine ekleyerek de tüketebilirler.