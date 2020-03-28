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Bağışıklığı güçlendiren 7 güçlü vitamin

Bağışıklığı güçlendiren 7 güçlü vitamin

Dünyayı tehdit eden koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek en önemli tedbirlerin başında geliyor. Peki, bağışıklık sistemini güçlendiren A, D, C, E vitaminleri hangi besinlerde bulunuyor? Haberimizde bu vitaminlerin hangi besinlerde bulunduğunu sizler için hazırladık. İşte bağışıklığı güçlendiren 7 güçlü vitamin…

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler merak ediliyor. Peki, hangi vitamin hangi besinde bulunuyor. AA’ya açıklamalarda bulunan İç Hastalıkları ve Metabolizma Uzmanı Dr. Ayça Kaya, koronavirüse karşı bağışıklık sistemini güçlü tutmak için belirli mikro besinlere özellikle ihtiyaç olduğunu, Çin'de yayımlanan güncel bir derlemede koronavirüsle mücadele için A, B, C, D ve E vitaminlerinin, selenyum, çinko, demir minerallerinin ve Omega-3 çoklu doymamış yağ asitlerinin öneminin vurgulandığını aktararak, şu bilgileri verdi:

A VE D VİTAMİNİ

Karaciğer, balık, süt, yumurta, peynir, yoğurt, ıspanak, maydanoz, mercimek, pırasa, brokoli, pazı, havuç, patates ve bezelyeden karşılanabilir.

D VİTAMİNİ

Eğer kan değerlerinizde D vitamini eksikliğiniz görünüyorsa, D vitamini takviyesi kullanmanız gereklidir. Ayrıca, her gün balkona veya pencereye çıkıp yarım saat el, kol ve yüzünüzü güneşlendirmek D vitamini ihtiyacınızın karşılanması için önemlidir.

E VİTAMİNİ

Ceviz, badem, fındık, gibi kuru yemişlerden, zeytinyağından ve yumurtadan karşılanabilir.

C VİTAMİNİ

Kivi, turunçgiller, brokoli, yeşil yapraklı sebzeler gibi kaynakları düzenli olarak tüketin.

B VİTAMİNİ

Tam tahıllı gıdalar, et/tavuk/balık, yumurta, süt ürünleri, yağlı tohumlar ve koyu yeşil yapraklı sebzeleri tüketmek bu ihtiyacı karşılamayı sağlar.

DEMİR

Hücre oksijenlenmesi için en önemli minerallerden olan demiri sağlamak için kırmızı et, yumurta, karaciğer, kurubaklagiller, pekmez de günlük beslenmede düzenli olarak bulundurulmalı. Demir kaynaklarını C vitamini ile beraber tüketmek yararlılığını artıracaktır.

ÇİNKO VE SELENYUM

Kırmızı et, mantar, bezelye, kuru baklagiller, kabak çekirdeği, süt ürünleri ve yumurta ile bu ihtiyaçlar karşılanabilir.


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