Bağışıklığa iyi gelen sarımsak turşusu tarifi

Sarımsak turşusu tarifi araştırılıyor. Her derde şifa olmasıyla bilinen sarımsak virüs sürecinde herkesin en çok tükettiği besinler arasında yer aldı. İşte sarımsak turşusu ve malzemeleri...



SARIMSAK TURŞUSU İÇİN MALZEMELER



1 kilo sarımsak

1 su bardağı sirke

4 adet kereviz sapı

2 çorba kaşığı kaya tuzu

1 tatlı kaşığı toz şeker

SARIMSAK TURŞUSUNUN YAPILIŞI

Sarımsakların sadece saplarını kesin, yani kabuklarını soymayın ve başlarını ayırmayın.

Bir tencereye bir kaşık tuz ve sarımsakları atıp 2 dakika kaynatın.

Geniş bir kaba buzlu su hazırlayıp sarımsakları içine atın. Sonra sarımsakları bir kavanoza aralarına kereviz sapları dizerek yerleştirin.

Kavanozu dolduracak miktarda suyu tencereye koyup kaya tuzu ve toz şekeri ekleyip kaynatın.

Ocaktan alarak ılımasını bekleyin ve sirke ekleyin ve sarımsakların üzerini kaplayacak şekilde kavanoza boşaltın.

Kapağını kapatıp karanlık bir yerde bekletin. 2-3 hafta sonra sarımsak turşusu hazır.

Uzmanlar herhangi bir hastalığı olanlar için sarımsağın hekime sorularak tüketilmesini öneriyor.