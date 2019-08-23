Kutsal olduğuna inanılıyor: Bael meyvesi

Bael meyvesinin birçok faydası bulunmaktadır. Başlıca faydalarından bazıları; astım ve soğuk algınlığı gibi durumlarda bael meyvesi yağının oldukça şifa veren bir yağ olarak kullanılabilir olması, olgunlaşmamış olan bael meyve özü sayesinde vitiligo ve hemoroid sorunlarına çözüm olması sayılabilir. Solunum yolu rahatsızlıkları için de kullanılabilen bael meyvesinin faydaları haberimizde…

İŞTE “BAEL MEYVESİNİN FAYDALARI NELERDİR?” SORUNUN CEVABI

Bael meyvesi Hindistan’a has olan ahşap elma olarak bilinen bir meyvedir. Hindulara göre kutsal olan bu meyve oldukça faydalıdır. Kurutulmuş ya da meyve olarak tüketilen meyvenin kurutulmuş olan tozları kronik ishalin tedavisinde fayda sağlamaktadır.

Hemoroid ve Vitiligo Tedavisi

Olgunlaşmamış olan bael meyve özü sayesin de vitiligo ve hemoroid sorunundan kurtulabilirsiniz. Kansızlık problemi çekenler ve kulak, göz bozuklukları içinde bael meyvesinin faydaları bulunmaktadır.

Mide Sorunları İçin Bael Meyvesi

Ülser ve gastrit gibi mide sorunları için antioksidan içeren bael meyvesi mide asidinin dengesini ayarlar. Mide ve mide sorunu olan ülsere iyi gelir.

Bael meyvesinin yağı kullanılarak solunum yolu rahatsızlıkları için kullanılabilir. Astım ve soğuk algınlığı gibi durumlarda bael meyvesinin yağı oldukça şifa veren bir yağ olarak kullanılabilir. Kabızlık sorununa da iyi gelen bael meyvesi tüketilerek kabızlığı önleyebilirsiniz.

Lakfasitler açısından zengin olan bael meyvesi şeker hastalığında şekerin dengelenmesinde yardımcı olur.

Kolesterol Sorununuza Son Verin

Kolesterolün dengelenmesi için bael yaprak özü kolestrol seviyesini kontrol altına almaktadır.