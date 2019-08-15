Bacak boyu kısa kadınlar nasıl giyinmeli?

Türkiye standartlarına göre kadınların bacak ve vücüt boyları 1.70'in altında kalıyor. Ortalama boy ise 1.60 ve 165 santim uzunluğunda seyrediyor. Peki ya bacak boyu kısa kadınlar pantolon ile mi yoksa etek ve elbise ile mi daha uzun görünüyor? Cevabını sizin için derledik...

15 Ağustos 2019 Perşembe 17:05
15 Ağustos 2019 Perşembe 17:28
Bacak boyu kısa kadınlar nasıl giyinmeli"

Gardrobunuza kıyafet almadan önce denemeli ve vücut tipinize uygun olduğundan emin olmalısınız. Özellikle boyunuz kısa ise giydikleriniz sizi kilolu ve olduğunuzdan daha da kısa gösterebilir. Bu sebeple yaz mevsiminde bacak boyunuzu uzun gösterebilecek kombinler yapmakta güçlük çekebilirsiniz. 

İŞTE BACAK BOYU KISA OLANLAR İÇİN ÖNERİLER;

  • Monokrom stil dediğimiz, tek renk elbiseler vücudunuz da bir bütün oluşturacağından tek tip ve uzun görünebilirsiniz. Giyeceğiniz elbiseyi sade seçmeniz uzun görünmeniz açısından önemli bir etken olabilir.
  • Kışın giyeceğiniz mini eteklerin altına siyah opak çorap giyerek bacaklarınızı kışın da uzun gösterebilirsiniz.
  • Yüksel bel eteklerin üzerine giydiğiniz tişörtleri eteğinizin içerisine sokmanız yine uzun görünmenize yardımcı olacaktır.
  • Giyeceğiniz çizgili pantolonların, boyuna doğru çizgili olması boyunuzu uzun ve bacaklarınızı daha ince gösterecektir.
  • Giyeceğiniz pantolon veya uzun eteklerin, siyah renkte olması bacak boyunuzu uzun ve ince görünmesini sağlayacaktır. Bunun yanı sıra siyah diz altı eteklerde yine bacak boyunuzu uzatır.
  • Pantolonlarınızı düşük belden yana değil de yüksel belden yana kullanmanız boyunuzu ekstra uzun gösterebilir.
  • İspanyol paça pantolonlar giydiğinizde, bacak boyunuz yine ince ve uzun olacaktır.
  • Koyu renkli pantolonlar ve ayak bileklerinize kadar uzanan dar jeanler tercih edebilirsiniz.
  • Yüksel bel pantolon üzerine giyeceğiniz kıyafetleri kısa tişörtlerle tamamlayabilirsiniz.
  • Kış mevsimlerinde giyeceğiniz uzun hırkalar sizin kurtarıcınız olabilir. Ama hırka konusunda dikkat etmeniz gerekenler ise bedeninize uygun ve küçük ceplere sahip olmasıdır.

BACAK BOYU KISA OLANLAR NE GİYMEMELİDİR?

  • Diz altı bol etekler,
  • Uzun bluzlar,
  • Düşük bel kalın kotlar,
  • Yarım botlar,
  • Midi boy dar etekler.
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