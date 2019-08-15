Bacak ağrısı için hangi doktora gidilir sorusunun yanıtı herkes tarafından bilinmiyor. Bacak ağrıların sebepleri için birçok örnek verilebilir. Bu örnekler arasından bacakların zorlanması, kırıklar, kemik veya yumuşak dokunun zedelenmesi sadece birkaçıdır. Ayrıca bacak ağrısının nedenine göre gidilecek hastane bölümü de farklılık gösterebilir. Doğru teşhis ile kişi, doğru bölüme yönlendirilir.

BACAK AĞRISI İÇİN HANGİ DOKTORA GİDİLİR?

Bacak yapısı, diğer organlara oranla daha karmaşık olduğundan, nedeni bilinmeyen tarzda birçok ağrıya neden olabilir. Bacakların zorlanması, kırıklar, kemik veya yumuşak dokunun zedelenmesi, ayak ya da dize çok fazla yüklenilmesi, eklem, kas, bağ, damar ve sinirlerin zedelenmesi bacak ağrılarına neden olabilmektedir.

Bacak ağrısının kaynaklandığı nedene göre gidilecek bölüm değişiklik gösterir. Bacak ağrılarına ek olarak oluşan belirtilere göre gideceğiniz alan değişiklik gösterir. Bacak ağrısı için, kalp damar cerrahına, nörolojiye, genel dahiliye uzmanına ya da ortopedi uzmanına görünebilirsiniz. Peki, hangi bacak ağrısı belirtisine göre hangi bölüme gidilmelidir?

ORTOPEDİ UZMANI

Kemik ve iskelet sistemiyle ilgili sorunlarla ilgilenen ortopedi uzmanına, diz bölgesinde veya diğer eklemlerde bir ağrı bulunuyorsa gidilmelidir. Ortopedi kliğinin uzmanlık alanına giren konular arasında, kırık, yaralanma, darbe alma, menüsküs yırtığı, bağ yırtığı veya zedelenmesi, eklem iltihabı bulunur.

KALP DAMAR CERRAHİSİ

Bacakta bulunan ağrı hareket ettikçe artıyorsa, bacakta solgun bir görünüm mevcutsa, ağrı dinlenme halinde geçiyorsa bacakta atar damar tıkanıklığı olabilme ihtimali yüksektir. Bacak ağrısıyla birlikte böyle belirtiler söz konusu ise kalp damar cerrahisine görünmeniz doğru olacaktır.

NÖROLOJİ UZMANI

Bacak ağrısı, hareket halinde azalıyor, dinlenme halinde artıyorsa sorun sinirlerden kaynaklanıyor olabilir. Omurgadan bacaklara erişen sinirlerin bir bölgesinde oluşan bir sıkışmadan dolayı bu belirtiler oluşmuş olabilir. Bu belirtilerle oluşan bacak ağrısı için nöroloji uzmanına görününüz.

GENEL DAHİLİYE

Bacak ağrıları özellikle kaval kemiğinin ön bölgesinde meydana gelen şişlik, kızarıklık gibi cilt hastalıkları ile birleşiyorsa genel dahiliye bölümüne gidilmelidir.