Babalar için bebek bakımında 3 önemli tavsiye!

Evli çiftler yeni bebek sahibi olduğunda içlerindeki mutlulukla birlikte kendilerini geliştirme isteği de artar. Bebeklerine en iyi imkanları sunmak isteyen ebeveynler bebek bakımı konusunda araştırmalarda bulunurlar genelde. Bebek bakımında ise babalar annelerden daha geri planda kalır. Babalar için bebek bakımının önemli tavsiyelerini sizler için paylaştık.

16 Ağustos 2019 Cuma 15:36
16 Ağustos 2019 Cuma 15:36
Babalar için bebek bakımında 3 önemli tavsiye!

Yeni doğmuş bebekler, babalarını 2 haftalık olduğunda tanımaya başlıyorlar. 2 hafta sonunda, babasının sesini diğer seslerden ayırt eder hale geliyorlar. 4 haftayı tamamlamış bir bebek ise hem annesinin hem de babasının yüzlerini diğer insanlardan ayırabiliyorlar. Anneyle tüm gün evde olan bebekler babalarını tanımaya başladıklarından itibaren onlar eve geldiğinde yüzlerinde bir tebessüm oluşuyor. Çünkü babalarıyla vakit geçirmek için ‘babam geldi onunla oyun oynayabileceğim’ gibi düşüncelerden dolayı çok hevesli oluyorlar.

EV İŞLERİNDE EŞİNİZE YARDIMCI OLUN

Zaten doğum yapmış bir kadının lohusalık döneminde, yani doğumdan sonra ilk 6 haftada vücudunu yeni yeni toparlıyor. Bir de bebek bakımı üstüne gelince kadınlar hem fiziksel hem de psikolojik anlamda çok yoruluyorlar. Tabi ki hiçbir anne görevini yerine getirmemezlik yapmıyor. Ancak burada siz babalara bazı görevler düşüyor. En azından anne bebeğiyle ilgilenirken, bezini değiştirirken ya da bebeğini emzirirken sizler de o sırada ev işlerini halledebilirsiniz. Örneğin yemek hazırlayıp sofrayı siz kurabilirsiniz, temizliği siz üstlenebilir ya da bulaşıkları/çamaşırları siz yıkayabilirsiniz. Bizce artık bu tabuları yıkmanın vakti geldi sevgili babalar! Siz de eşinize özel alandaki görevlerinde yardım ederseniz onu psikolojik anlamda çok mutlu etmiş olursunuz. Böylelikle olması gereken bir baba profili çizersiniz,

ANNE DİNLENİRKEN ÇOCUĞA SİZ BAKIN

Annelerin de dinlenmeye ihtiyacı olduğunu düşünürsek eşiniz dinlenirken bebeğinizle siz ilgilenebilirsiniz. Mesela bu işe onun altını temizlemekten başlayabilirsiniz. Bebeğinizle eğitici ya da kendi bildiğiniz oyunları oynayabilirsiniz. Zaten sizinle oyun oynamak onun çok hoşuna gidiyor. Ayrıca araştırmalara göre bir babanın bebeğiyle ilgilenmesi psikolojik destek açısından çok önemli. Bebeğiyle ilgilenen babaların çocuklarının ileride eğitim hayatlarında IQ seviyelerinin yüksek olduğu, dikkat süresinin ve öğrenme hevesinin arttığı, espri anlayışının geliştiği araştırmalarca desteklenmektedir. Çocuğunuzun geleceğini olumlu anlamda etkilemek istiyorsanız lütfen onlarla ilgilenmekten, beraber vakit geçirmekten çekinmeyin.

EMZİRİRKEN EŞİNİZE DESTEK OLUN

İlk zamanlarda gürül gürül gelen anne sütünü,zaman ilerledikçe azalacağını bilen anneler sütünü sağıp saklıyorlar. Eşiniz dinlenirken anne sütüyle beslenen bebeğinizi siz doyurabilirsiniz. Bebeğiniz acıktığında önceden sağılmış anne sütünü bir cezve yardımıyla ısıtarak bebeğinize biberon yardımıyla verebilirsiniz. Ayrıca araştırıp öğrenmeye vakti kalmayan eşinize emzirme ile ilgili ya da anne sütüyle ilgili bilgileri araştırıp okuyabilirsiniz. Bu sayede emzirirken eşinizin alacağı en büyük destek siz olabilirsiniz.

BABALARA FIRSAT ALANI YARATILMALI

Günümüzde babalar da bebeklerini tanımak ve onlarla ilgilenmek istiyorlar. Bu yüzden babalara da fırsat alanı yaratılmalı diyoruz. İşi yüzünden bebeğinin doğumuna şahit olamamış bir baba ya da çocuğunu az görme şansı olan babalar olmaması için onlara da fırsat alanı yaratılmalı. Ayrıca araştırmalar gösteriyor ki; babalar, bebeklerini anlamaya oldukça hevesliler ve bebeklerinin ağlamalarına bir süre sonra duyarlı hale geliyorlar. Onlarla ilgilendikçe artık bebeklerinin dilini de çözmüş oluyorlar ve daha iyi anlaşıyorlar.

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