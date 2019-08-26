Bitlis'in zengin sofrasından çıktı: Ayvanet tarifi

Ayvanet, Bitlis yöresine özgü bir yemektir. Ceviz büyüklüğündeki hamurlar kızartıldıktan sonra üzerine sarımsaklı yoğurt dökülerek yenir. Bitlis mutfağı bulunduğu coğrafya nedeniyle yemekleri ağırlıklı olarak hayvansal kaynaklıdır. Oldukça zengin sofralar kuran Bitlis halkı genellikle hayvansal besinler tükettiklerinden dolayı sofra kurmak biraz maliyetlidir. “Ayvanet nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı tarifimizde…

26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:00
26 Ağustos 2019 Pazartesi 16:00
Bitlis'in zengin sofrasından çıktı: Ayvanet tarifi

Ayvanet, , Bitlis ve yöresine özgü oldukça sevilen bir tarifidir. Ayvanet yapılırken, un, kuru maya ve şeker karıştırılır. Bu karışımın ortasına çukur açılır ve Sıvıyağ, süt, yumurta, su ve tuzu ekleyip yoğurt eklenip iyice karıştırılır. Üzerine nemli bir bez örtüldükten sonra hamurun kabarması beklenir. Hamur istenilen kadar kabarınca ceviz büyüklüğünde parçalar koparılıp kızgın yağa atılır ve kızartılır. Kızaran hamurlar servis tabağına alınır ve üzerine sarımsaklı yoğurt dökülür.

Ayvanet tarifi için malzemeler

Malzemeler

  • 4 buçuk su bardağı un
  • 1 paket kuru maya
  • 1 çay kaşığı tozşeker
  • Yarım su bardağı sıvıyağ
  • 1 su bardağı ılık süt
  • 1 yumurta
  • 1 su bardağı su
  • Tuz

Kızartmak için

  • Sıvıyağ
  • 3 su bardağı sarımsaklı yoğurt

Sos için

  • 30 gr tereyağı
  • 1 çorba kaşığı pulbiber

Ayvanet Nasıl Yapılır

Unu hamur yoğurma kabına eleyin. Kuru maya ve şekeri ilave edip karıştırın. Ortasını havuz gibi açın. Sıvıyağ, süt, yumurta, su ve tuzu ekleyip yoğurun. Üzerini nemli bezle örtüp ılık bir ortamda iki misli kabarıncaya kadar bekletin.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp elinizde yuvarlayın. Sıvıyağı tavada kızdırıp hamurları kızartın. Servis tabağına alıp üzerlerine sarımsaklı yoğurdu dökün.

Tereyağını tavada eritip pul biberi kızdırın. Yoğurdun üzerine gezdirip sıcak servis yapın.

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