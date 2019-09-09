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  3. Sofrada şölen: Ayvalı et tarifi

Sofrada şölen: Ayvalı et tarifi

Sofrada şölen: Ayvalı et tarifi

Ayva dilimleri ve bir takım kök sebzeleri kuşbaşı dana etiyle tanıştığı bu yemek sofralarda lezzetiyle damaklarda tat bırakmaya devam ediyor. “Ayvalı et nasıl yapılır” sorusunun yanıtı lezzetli tarifimizde…

Ayvalı et, farklı tatların bir araya geldiği, ayva tatlısından alışkın damak tadının dışına çıktığı cesur bir yemek türüdür. Birçok kişi tarafından sevilerek tüketilen ayvalı et nasıl yapılır merak ediliyor.

MALZEMELER

  • 500 gr kuzu kuşbaşı
  • 200 gr arpacık soğanı
  • 1 ayva
  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 15 gr tereyağı
  • 1 çay kaşığı tarçın
  • 3 su bardağı sıcak su
  • Tuz
  • Karabiber

AYVALI ET YEMEĞİ NASIL YAPILIR

Soğanların kabuklarını soyup zeytinyağında 2 dakika kavurun. Etleri ilave edip 2 dakika pişirin. Tarçın, tereyağı ve sıcak suyu ekleyerek 15 dakika pişirin.

Ayvanın kabuğunu soyup iri küp şeklinde doğrayın ve yemeğe ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte yumuşayıncaya kadar pişirin. Tuz ve karabiber ile tatlandırın.

Yemeği servis tabağına alıp üzerini taze kekik ile süsleyerek sıcak servis yapın.

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