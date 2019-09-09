Sofrada şölen: Ayvalı et tarifi

Ayvalı et, farklı tatların bir araya geldiği, ayva tatlısından alışkın damak tadının dışına çıktığı cesur bir yemek türüdür. Birçok kişi tarafından sevilerek tüketilen ayvalı et nasıl yapılır merak ediliyor.

MALZEMELER

500 gr kuzu kuşbaşı

200 gr arpacık soğanı

1 ayva

2 yemek kaşığı zeytinyağı

15 gr tereyağı

1 çay kaşığı tarçın

3 su bardağı sıcak su

Tuz

Karabiber

AYVALI ET YEMEĞİ NASIL YAPILIR

Soğanların kabuklarını soyup zeytinyağında 2 dakika kavurun. Etleri ilave edip 2 dakika pişirin. Tarçın, tereyağı ve sıcak suyu ekleyerek 15 dakika pişirin.

Ayvanın kabuğunu soyup iri küp şeklinde doğrayın ve yemeğe ilave edin. Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte yumuşayıncaya kadar pişirin. Tuz ve karabiber ile tatlandırın.

Yemeği servis tabağına alıp üzerini taze kekik ile süsleyerek sıcak servis yapın.