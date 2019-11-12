Evlerde en çok pişen tat: Ayva reçeli tarifi

Ayva reçelinin tarifi araştırılan konular arasında yer alıyor. Ayva reçeli tarifinde lezzetli bir reçel yapmak için çeşitli malzemeler gerekiyor. Ayva reçeli için gereken malzemeleri ve pişirme önerilerini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

AYVA REÇELİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

3 adet orta boy sulu ayva 2 su bardağı toz şeker 1,5 su bardağı su 3 adet karanfil 4 adet ayva çekirdeği 1 yemek kaşığı limon suyu

AYVA REÇELİ TARİFİNİN PÜF NOKTASI

Ayva çekirdeklerini reçele renk vermesi için kullandığınızdan kavanozlarken tencere içerisinden çıkarmayı unutmayın.

AYVA REÇELİ TARİFİNİN PİŞİRME ÖNERİSİ

Kısık ateşte yavaş yavaş pişirmek tam kıvamında reçel elde etmek için en iyi yöntemdir.

AYVA REÇELİ TARİFİ NASIL YAPILIR?

Kabuklarını soyduğunuz ayvaları ortadan ikiye kesin ve kullanmak üzere çekirdeklerini çıkartın.

Bol suda yıkadığınız ayvaları arzuya göre; iri küpler halinde ya da dilim olarak kesin.

Doğranmış ayvaları tencereye alın. Toz şekeri, üzerlerini eşit olarak kapatacak şekilde ekleyin ve ayvaların suyunu salması için 1 saat bu şekilde bekletin.

Ayvaların üzerini geçmeyecek kadar yaklaşık 1,5 su bardağı suyu tencereye aktarın ve orta ateşe alın. Ayva çekirdeklerini ekleyin.

Reçeli, ayvalar yumuşayıp şerbeti renk alana kadar orta ateşte yaklaşık 90 dakika pişirin. Ocaktan almadan önce karanfilleri atıp bir taşım daha kaynatın.

Limon suyunu ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.

Ilınan reçeli kavanozlara doldurun ve soğuduktan sonra kapağı kapalı şekilde muhafaza ederek kullanın. Kızarmış ekmek dilimleri üzerinde sevdiklerinizle paylaşın.

AYVA REÇELİ TARİFİNİN SERVİS ÖNERİSİ

Kızarmış ekmeklerinizin üzerine sürerek sabah kahvaltılarınızı renklendirebilirsiniz.