Ayva reçeli, Ayva türünün tek örneği olan bir meyven yapılır. Görünüşte bir armutu andırır ve genellikle sahte elma olarak adlandırılır. Ayva meyveleri 2kg'a kadar çıkabilir! Ayva meyveleri Eylül-Ekim aylarında olgunlaşır - onlardan her türlü hasat yapılabilir. Biraz tatlı, hafif ekşi ve büzücü bir tada sahipler, oldukça sert ve çok sulu değiller, ancak yine de ayvaların çok sayıda hayranı var. Bilindiği üzere Ayva reçelide Türkiye'de sevilir. Peki Ayva reçeli nasıl yapılır? İşte Ayva reçeli yapmanın püf noktaları ve tarifi

Türk kahvaltı kültürünün vazgeçilmezlerinden olan reçellere olan ilgi günümüzde de artarak sürüyor. Kayısıdan incire, incirden şeftaliye, şeftaliden domatese kadar birçok çeşit sebze ve meyveden yapılan reçeller sofralarımızı süslemeye devam ediyor. Vatandaşlar ise son günlerde mevsimin yaklaşması dolaysıyla ayva reçelinin nasıl yapıldığını merak ediyor. Ayva reçeli yaparken nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve ayva reçeli yapmanın püf noktalarını sorgulayan vatandaşlar, ayva reçelinin nasıl yapıldığını araştırıyor.

Lezzetine doyamayacağınız yapımı oldukça pratik bir reçel olan şeftali reçelini evde yapmak isteyen vatandaşlar, ayva reçeli yapmanın püf noktalarını ve ayva reçeli yaparken dikkat edilmesi gereken detayları araştırıyor. Peki, ayva reçeli nasıl yapılır? Ayva reçeli yaparken nelere dikkat edilir?

AYVA REÇELİ NASIL YAPILIR?

Adını duyduğunuz zaman bile ağzınızın sulanacağı enfes bir lezzet olan ayva reçelinin yapımı son günlerde merak ediliyor. Bu lezzeti evlerinde yapmak isteyen vatandaşlar, pratik ayva reçeli tarifini sorguluyor. Peki, ayva reçeli nasıl yapılır? Ayva reçelinin malzemeleri neler?

MALZEMELER

1,5 kilo ayva

1 kg+ 1 su barağı toz şeker

Yarım limon suyu

7-8 adet tane karanfil

4 su bardağı su

YAPILIŞI

İlk olarak ayvaları yıkayın, soyun ve küp şeklinde doğrayın. Küp küp doğradığınız ayvaların kararmaması için önceden hazırladığınız limonlu suya atın. Büyük bir çelik tencereye ayvaları dökün ve üzerine su ekleyerek ayvalar yumuşayana kadar orta ateşte pişirin. Ayvalar yumuşamaya başladığında üzerine suyunu dökmeden şekerin ve karanfilin tamamını ekleyin, şeker eriyene kadar yavaşça karıştırın. Kısık ateşte koyulaşana kadar kaynattığınız ayvaları ocaktan almadan 5-6 dakika önce yarım limonun suyunu ekleyin.

Birkaç dakika da böyle piştikten sonra ocağı kapatın. Ocaktan aldığınız reçelin soğumasını bekleyin. Soğuduktan sonra kavanozlara doldurun. Afiyet olsun...

PÜF NOKTALARI



Reçelde daha aromatik bir tat seviyorsanız kaynama esnasında çubuk tarçın kullanarak reçelinizi daha da lezzetlendirebilirsiniz. Reçel kavanozlarını mutlaka güneş görmeyen serin bir yerde reçeli muhafaza edin.