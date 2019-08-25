Cilt için mucizevi 6 faydası var: Ayva maskesi!

Ayva maskesi son zamanlarda gündem olmuş bitkisel bir güzelleşme ve bakım yöntemidir. Aslında ayvanın faydaları yüzyıllardır bilinmektedir. Gıda olarak tüketilen ayvanın yanı sıra ayva maskesinin de cilde sayısız faydası vardır. A ve C vitaminleri açısından zengin olan ayva, hazırlanan maske ile siyah noktalardan cildi yenilemeye kadar sayısız fayda sunmaktadır. Ayva çekirdeğinden yapılan bu maske oldukça ilginç yapısıyla dikkat çekiyor. İşte ayva çekirdeğinden yapılan maskenin cilde faydaları…

AYVA MASKESİNİN FAYDALARI

Ayva çekirdeğiyle yapılan yüz maskeleri özellikle yağlı ciltlerde yağı dengeler, cilde yumuşaklık verip aynı zamanda gerginleştirerek güzel ve duru bir görüntü oluşturur. Aynı zamanda ayvanın cildi yumuşatıcı etkisi sayesinde sivilceli ciltler de ayva maskesini gönül rahatlığıyla kullanabilir çünkü ayva maskesi sivilceleri de yatıştırıyor. Sivilceli ciltlerde ayva maskesi iltihap önleyici etkisiyle sivilceleri geçiriyor. Kuru cilde sahip olan kişiler de ciltlerini nemlendirme amacıyla ayva maskesini uygulayabilir. Çünkü ayva maskesi cilde aydınlık bir görünüm ve nem vaat ediyor.

Ayva içerisindeki A ve C vitaminleri sayesinde cilde kolajen desteği sağlıyor ve kan dolaşımını uyarıp cildi yeniliyor.

İnflamatuar, antiviral ve antibakteriyel özellikleri sayesinde sivilceler dışında siyah noktalardan da kurtulmayı sağlar.

Ayva antioksidan bir meyvedir. Cilde uygulandığında cildi toksinlerden arındırıp pürüzsüz ve berrak bir cilt elde edilmesine yardımcı olur. Ciltteki kusurları giderir ve gözenek sıkılaştırıcı etkiye sahiptir.

Güneş lekesi, sivilce lekesi gibi lekelere karşı cildi yenileyip kusurların önüne geçer.

Ayvanın bir diğer özelliği ise astringent özelliğidir. Astringent özellik cildin büzücü özelliğiyle cildi gerginleştirip sarkmaların önüne geçer.

AYVA ÇEKİRDEĞİ MASKESİ NASIL HAZIRLANIR?

Ayva ve ayva çekirdeği kullanarak hazırlanan maskeler her cilt tipi için uygundur ancak özellikle yağlı ciltler ve sivilceye yatkın ciltler için tavsiye edilir.

Maske 1: İhtiyacınız olan malzemeler; 1 su bardağı gülsuyu, 2 yemek kaşığı ayva çekirdeği, 1 yemek kaşığı doğranmış meyan kökü, 1 çay kaşığı buğday tohumu yağı.

Ayva çekirdeklerini ve doğranmış meyan kökünü gülsuyuna koyarak 1 gece bekletin. Ertesi gün çekirdekleri süzün. Daha sonra gül suyunu buğday tohumu yağını ekleyin ve karıştırın. Karışımı parmak uçlarınızla dairesel hareketler yaparak tüm yüzünüze iyice yedirerek sürün. 20-30 dakika bekledikten sonra ılık suyla durulayabilirsiniz.

Bu ayva çekirdeği maskesi cildi nemlendirirken kırışıklıkları yumuşatır, düzenli olarak kullanıldığında özellikle göz kenarlarında oluşan ince kırışıklıkların görünümünü hafifletir.

Maske 2: İhtiyacınız olan malzemeler; 1,5 yemek kaşığı ayva çekirdeği, 1 adet yumurtanın akı.

Ayva çekirdeklerini havanda ezerek toz haline getirip yumurta akına ekleyip köpürünceye kadar iyice karıştırın. Daha sonra bu karışımı parmak uçlarınızda tüm yüzünüze sürüp 20-30 dakika kadar (tam olarak kuruyana kadar) bekletin. Maskeyi bol ılık suyla temizleyebilirsiniz.

Bu maske özellikle yağlı ciltler için öneriliyor. Cilt yüzeyindeki fazla yağı dengelerken yağ kalıntısı nedeniyle tıkanan gözenekleri temizliyor ve yağlı ciltlerin en büyük derdi olan büyük gözeneklerin küçülmesine yardımcı oluyor.

Maske 3: İhtiyacınız olan malzemeler; 1 yemek kaşığı toz haline getirilmiş ayva çekirdeği, 2 yemek kaşığı keten tohumu (badem yağı da olabilir) yağı.

Toz ayva çekirdeği ile keten tohumu yağını iyice karıştırın. Daha sonra yağı parmak uçlarınızla dairesel hareketlerle göz ve ağız kenarları başta olmak üzere tüm yüzünüze sürün. Yağın cilde işlemesi için 1 saat kadar bekledikten sonra bol ılık suyla yüzünüzü yıkabilirsiniz.

Bu maske aşırı kuru ciltlerin nemlenmesi ve yumuşaması için idealdir. Ayrıca özellikle yaz aylarında güneşten iyice kuruyan cildi nemlendirmek için kullanabilirsiniz.

Maske 4: İhtiyacınız olan malzemeler; 2 yemek kaşığı toz ayva çekirdeği, 1-2 yemek kaşığı papatya suyu. %100 doğal papatya suyu bulamazsanız 2-3 poşet papatya çayını demleyerek suyunu kullanabilirsiniz.

Toz ayva çekirdeklerini papatya suyuyla yavaş yavaş karıştırın. Yoğun bir merhem kıvamında bir karışım elde etmek için karışım ihtiyaç duydukça papatya suyu eklemeye devam edin. Bu maske özellikle sivilce tedavisi kullanılır. Hazırladığınız karışımı sivilcelerin üzerine sürün ve tamamen kurumasını bekledikten sonra bol suyla durulayın. Sivilceler iyileşene kadar her gün günde 2 kez uygulayabilirsiniz.

Maske 5: Sivilceler için yukarıdaki maskeye ek olarak ayva çekirdeği suyu kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı ayva çekirdeğini yarım litre suya atın ve kaynatın. Çekirdekleri süzdükten sonra suyun soğumasını bekleyin. Anti bakteriyel özelliği olan bu suyu sivilcelerin yayılmasını önlemek için yüz yıkama suyu olarak sabah akşam kullanabilirsiniz.