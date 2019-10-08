Sivilce ve lekelere son: Ayva çekirdeği maskesi tarifi!

Nemli cilde sahip olanlar ayva çekirdeği maskesini araştırıyor. Ayva çekirdeği maskesinin kırışıklıklara, sivilcelere ve güneş lekelerine iyi geldiği biliniyor. Ayva çekirdeği maskesinin nasıl yapıldığı araştırılan konular arasında yer alıyor.

NEMLİ BİR CİLT İÇİN İKİ MALZEMELİ AYVA ÇEKİRDEĞİ MASKESİ

Malzemeler:

Bir ayvanın çekirdekleri

Yarım çay bardağı ılık su

Ayvanın çekirdeklerini yarım çay bardağı ılık suyun içerisine koyup 1-2 gün boyunca bekletin. Ayva çekirdekleri suda bekledikçe jel kıvamına gelecektir. Jel kıvamına gelen ayva çekirdeği maskesini yüzünüze sürün ve 30-40 dakika bekletin. Cildinizde gerilme, hafif kaşınma ve hafif pembelik oluşumu normaldir. Etkilerin yoğun olması durumda daha az bir süre bekletip yıkayın. Düzenli kullanımda cilt kuruluğunuzun geçtiğini doğal bir nem kazandığını göreceksiniz.

KIRIŞIKLIKLARA KARŞI ANINDA GEREN AYVA ÇEKİRDEĞİ MASKESİ

Malzemeler:

İki ayvanın çekirdekleri

Yarım çay bardağı gül suyu

Bir çay kaşığı jojoba ya da buğday yağı

Ayva çekirdeklerini gül suyu içinde 1-2 gün bekletin. Jel kıvamını alan karışım içine bir çay kaşığı jojoba ya da buğday yağını ekleyin. Cildinize maske gibi sürüp 1 saat bekletebilir ya da krem gibi sürüp bir gece bekletebilirsiniz. Düzenli kullandığınız ayva çekirdeği maskesi sayesinde cildiniz gergin halini daha uzun süre koruyacak!

SİVİLCE VE GÜNEŞ LEKELERİNE KARŞI AYVA ÇEKİRDEĞİ MASKESİ

Malzemeler:

Bir ayvanın çekirdekleri

Yarım çay bardağı zeytinyağı

Yarım çay bardağı zeytinyağı içerisinde 1-2 gün boyunca ayva çekirdeklerini bekletin. Kapalı bir kapta bekletmeniz tavsiye edilir. Bir pamuk yardımı ile lekeli olan bölgelere sürün ve bir gece bekletin. Ertesi gün yıkadığınız ayva çekirdeği maskenizi hafta 3 kere kullanmaya devam edin.

ÇATLAK DÜŞMANI AYVA ÇEKİRDEĞİ MASKESİ

Malzemeler:

İki ayvanın çekirdekleri

Bir çay bardağı ılık su

Bir çay bardağı hindistan cevizi suyu ya da yağı

1-2 gün ılık suyun içinde beklettiğiniz ayva çekirdeklerini süzün. Suyun içine hindistan cevizi suyunu ya da yağını ilave edin. Çatlak olan bölgeye masaj yaparak uyguladığınız ayva çekirdeği maskesi sayesinde çatlaklarınızın toparlandığını göreceksiniz. Her akşam düzenli olarak kullanabilirsiniz. Hamilelik döneminde ve emzirme döneminde yapmamanız tavsiye edilir.