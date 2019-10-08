Sivilce ve lekelere son: Ayva çekirdeği maskesi tarifi!
Ayva çekirdeği maskesi nasıl yapılır merak ediliyor. Ayva çekirdeği maskesinin tarifi araştırılan konular arasında yer alıyor. Sivilcelere ve güneş lekelerine etkili çözüm olduğu öne sürülen ayva çekirdeği maskesinin özel tarifini haberimizin devamında bulabilirsiniz.
Nemli cilde sahip olanlar ayva çekirdeği maskesini araştırıyor. Ayva çekirdeği maskesinin kırışıklıklara, sivilcelere ve güneş lekelerine iyi geldiği biliniyor. Ayva çekirdeği maskesinin nasıl yapıldığı araştırılan konular arasında yer alıyor.
NEMLİ BİR CİLT İÇİN İKİ MALZEMELİ AYVA ÇEKİRDEĞİ MASKESİ
Malzemeler:
Bir ayvanın çekirdekleri
Yarım çay bardağı ılık su
Ayvanın çekirdeklerini yarım çay bardağı ılık suyun içerisine koyup 1-2 gün boyunca bekletin. Ayva çekirdekleri suda bekledikçe jel kıvamına gelecektir. Jel kıvamına gelen ayva çekirdeği maskesini yüzünüze sürün ve 30-40 dakika bekletin. Cildinizde gerilme, hafif kaşınma ve hafif pembelik oluşumu normaldir. Etkilerin yoğun olması durumda daha az bir süre bekletip yıkayın. Düzenli kullanımda cilt kuruluğunuzun geçtiğini doğal bir nem kazandığını göreceksiniz.
KIRIŞIKLIKLARA KARŞI ANINDA GEREN AYVA ÇEKİRDEĞİ MASKESİ
Malzemeler:
İki ayvanın çekirdekleri
Yarım çay bardağı gül suyu
Bir çay kaşığı jojoba ya da buğday yağı
Ayva çekirdeklerini gül suyu içinde 1-2 gün bekletin. Jel kıvamını alan karışım içine bir çay kaşığı jojoba ya da buğday yağını ekleyin. Cildinize maske gibi sürüp 1 saat bekletebilir ya da krem gibi sürüp bir gece bekletebilirsiniz. Düzenli kullandığınız ayva çekirdeği maskesi sayesinde cildiniz gergin halini daha uzun süre koruyacak!
SİVİLCE VE GÜNEŞ LEKELERİNE KARŞI AYVA ÇEKİRDEĞİ MASKESİ
Malzemeler:
Bir ayvanın çekirdekleri
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Yarım çay bardağı zeytinyağı içerisinde 1-2 gün boyunca ayva çekirdeklerini bekletin. Kapalı bir kapta bekletmeniz tavsiye edilir. Bir pamuk yardımı ile lekeli olan bölgelere sürün ve bir gece bekletin. Ertesi gün yıkadığınız ayva çekirdeği maskenizi hafta 3 kere kullanmaya devam edin.
ÇATLAK DÜŞMANI AYVA ÇEKİRDEĞİ MASKESİ
Malzemeler:
İki ayvanın çekirdekleri
Bir çay bardağı ılık su
Bir çay bardağı hindistan cevizi suyu ya da yağı
1-2 gün ılık suyun içinde beklettiğiniz ayva çekirdeklerini süzün. Suyun içine hindistan cevizi suyunu ya da yağını ilave edin. Çatlak olan bölgeye masaj yaparak uyguladığınız ayva çekirdeği maskesi sayesinde çatlaklarınızın toparlandığını göreceksiniz. Her akşam düzenli olarak kullanabilirsiniz. Hamilelik döneminde ve emzirme döneminde yapmamanız tavsiye edilir.