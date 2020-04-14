Ay'ın 15 Nisan'da burç yorumlarına etkisi ne olacak? 15 Nisan hangi burç için şanslı bir gün?

Burç yorumları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 15 Nisan burç yorumları nasıl? Ay günlük burç yorumlarını nasıl etkiliyor? Ay, Kova burcuna geçiş yapıyor. 15 Nisan Kova burcu için temkinli hareket etme zamanı. İkili ilişkilerde zorlanan Yengeç burcunu şanslı bir gün, Başak burcunu seyahat bekliyor. Bu hafta burçların ailevi ilişkilerine dikkat etmesi gerekiyor. Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı Koç, Boğa, İkizler, Yengeç burcu, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumlarını haberimizin devamında okuyabilirsiniz.

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Duygusal yoğunluğu yüksek bir gün geçirebilirsin. Partnerinle aranda tartışmaların yaşanabileceği 15 Nisan Çarşamba günü sakin kalmaya ve daha sonradan pişman olacağın sözler sarf etmemeye özen göstermelisin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

15 Nisan’da saat 02.47 ile 10.37 arasında boşlukta olan Ay sonrasında Kova burcuna geçiş yapacak. Sosyal ilişkiler anlamında çok daha etkin olacağın bir gün seni bekliyor.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay'ın Kova burcuna geçeceği bugün yüksek eğitim ile ilgili konularda yeni fikirler öğrenmek isteyebilirsin. Fazla iyimser tavırlarınla çevrenin takdirini topluyor.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

İkili ilişkilerinde zorlanabilirsin zira Ay Güneş karesi etkinleşecek. Aşırı hassas davranabilirsin. Aynı zamanda şanslı bir gün. Şans oyunları oynayabilirsin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Ay saat 10.37'de Kova burcuna geçiyor. İkili ilişkilerin çok daha ön plana çıkabilir. Ailevi sorumluluklarını göz önüne alman gerekebilir. Ani haberler alacağın bir akşam olabilir.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Ani gelişen seyahat durumların ön plana çıkıyor. Duygusal açıdan hassas davranabilirsin. Akşam saatlerinde kadınlarla problemlerin söz konusu olabilir.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Sürekli gelişim peşinde olman senin açından sıkılmadan ilerlemene sebep olabilir. Haddini bilmez birtakım kişiler bugün canını sıkacak olabilir. Duygularında istikrarsız olabilirsin bu akşam.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Annen ile aranda birtakım sorunlar yaşanabilir. Değişken ruh halini belki birazda negatif anlamda ailene yansıtabilirsin. Daha sakin ve akışta kalmaya özen göstermelisin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Cömert tarafının hayli etkili olduğu bir gün. Sanatsal organizasyonlara katılıp kendini göstermek isteyebilirsin. Bu süreçte bunu sosyal medya üzerinden de yapmak isteyebilirsin.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Ailevi sorumlulukların ön planda. Duygularını kısıtlı yaşıyorsun adeta. Kendini sınırlandırman gereken durumlar söz konusu olacak olabilir. Ani haberler alabilirsin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Gruplar ve arkadaşlıklar senin için ön planda. Seni ve yapabileceklerini aşacak durumlar için temkinli hareket etmelisin. Adım atmadan önce iki kere düşünmelisin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Aşırı duygusal ve yardımsever olmak istediğin bir gün. Başkalarına yardım etmek isteyebilirsin. Kibirli insanlar ile arana mesafe koymak isteyebilirsin zira senim enerjini adeta emiyorlar.

Astrolog Ceylin Çelebi

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