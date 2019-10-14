Mide ağrılarına son! Faydaları yok artık dedirtiyor

Cadı soğanı, orman sarımsağı, solucan sarımsağı, çingene sarımsağı, çeremüş ve yabani sarımsak olarak da bilinen 'ayı sarımsağı', mide hastalıklarının bitkisel tedavisinde en etkili bitki olarak gösteriliyor. Taze yaprakları maydanoz veya taze soğan gibi doğranarak yenilebilen, çorba, et yemekleri ve salataya eklenebilen ayısarımsağı, ilkbaharda toplanır.

SÜTLE KARIŞTIN

Kış uykusundan uyanan ayıların yabani sarımsak bitkisini aramaları ve iştahla yemelerinin sebebinin, kış uykusu sırasında kirlenen kanlarının ve bağırsaklarının temizlenmesi amacını taşıdığı söylenir. Ayıların bu ilgisi nedeniyle bu yabani sarımsak türüne ayısarımsağı adı verilmiştir. Ayısarımsağı, normal sarımsağın daha güçlü bir versiyonu olarak değerlendirilebilir. Diğer sarımsak ve soğan türlerinde olduğu gibi hem yaprakları hem de kökleri tüketilir. Mideleri hassas olanlar, yaprakları ve soğanı ince doğrayıp üstüne sıcak süt dökmeli, 1-2 saat beklettikten sonra bu sıvıyı içmelidir. Bitkinin iyileştirici gücüne bütün bir yıl boyunca sahip olmak isteyenler, ayısarımsağı tentürü hazırlanabilir.

DAMAR SERTLİĞİNİ ÖNLER

Bu tentürden her gün 10-12 damla, biraz suya karıştırılarak alınır . Bu damlalar, zihin açıklığı kazanılmasına yardım eder, atardamar sertliğini önler ve daha pek çok şikayetlere son verir. Ayısarımsağı, sindirim sistemini olumlu etkiler. Aşırı ve kronik ishallerde, bunlar gaz ve kolik eşliğinde olsa bile etkilidir. Eğer bağırsak krampı veya yorgunluğu nedeniyle oluşmuşsa kabızlığı da geçirir. Kurtlar ve hatta bağırsak solucanları, bir süre ayısarımsağı kullandıktan sonra yok olur. Bağırsakların çalışma randımanı artınca hareketsizlikten veya bağırsakların doluluğundan kaynaklanan rahatsızlıklar da sona erer. Mideden kaynaklanan kalp düzensizlikleri, uykusuzluk , aynı zamanda, atardamar sertliklerinin veya yüksek olan kan basıncının yol açtığı baş dönmesi, kafada basınç ve soluk alma güçlüğünü de azaltır. Kullanılan taze yapraklar, böbrekleri ve mesaneyi temizleyerek idrar söktürür.

ŞURUP YAPIMI

Bir avuç dolusu ince kıyılmış bitki yaprağı, 2 bardak dolusu üzüm suyu içinde çok az kaynatılır. İsteğe göre, bal veya reçelle tatlandırılır ve gün boyu içilir.

ÖKSÜRÜĞÜ GEÇİRİR

Ayısarımsağı şurubu, balgam çıkaran ve bu nedenle soluk alma zorluğu çeken yaşlılarda olumlu sonuçlar verir. Kronikleşmiş öksürükte bile göğsü yumuşatabilir ve böylece nefes alma zorluğunu ortadan kaldırır. Genellikle oluşan ödemlerde ve akciğer rahatsızlıklarında bu iyileştirici şurup başarıyla kullanılabilir.

BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Üst solunum yolunu etkileyen bulaşıcı hastalıklara karşı vücudun direncini artırmak için kullanacağınız ayı sarımsağı tentürü, kış hastalıklarına karşı korur.

VÜCUDUN DEMİR DENGESİNİ KORUR

Ayısarımsağının faydaları alanında yapılan bazı yeni çalışmalar, demirin vücut tarafından metabolize edilmesine yardımcı olduğu yönündedir. Hücrelerde bulunan demirin, hücreden ayrılıp tekrar dolaşıma dönmesi için köprü işlevi gören “ferroportin” adlı protein miktarı ayısarımsağı tüketilerek artırılabilir.

TENTÜR TARİFİ

İnce doğranmış yaprak veya soğanlar, bir şişenin ağız kısmına kadar gevşekçe doldurulur. Üstüne bitkileri aşacak miktarda su eklenir ve 14 gün güneşte veya sıcak bir ortamda, arada bir çalkalanarak bekletilir. Süre sonunda ince delikli bir süzgeç veya tülbentle birkaç kez süzülür. Bitki posasının suyu sıkılır. 1-2 gün bekledikten sonra bir kez daha süzülür ve koyu renkli şişelere aktarılır. Elde edilen bu başlangıç tentürü, serin bir ortamda saklandığında, kullanım süresi 2-3 yıl civarındadır. Tentürler, doğrudan veya çaya ve suya eklenerek, dıştan da kompres biçiminde kullanılır.